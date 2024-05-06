Росія оголосила в розшук Данілова, Гройсмана та Авакова
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія оголосила в розшук Данілова, Гройсмана та Авакова

Данілов
Джерело:  online.ua

Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук ще низку українських колишніх топполітиків.

Кого Путін ще оголосив в розшук

Як зазначається, у списку колишній секретар Рада національної безпеки і оборони Олексій Данілов, експремʼєр-міністр Володимир Гройсман, ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков, колишній головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак.

Також в розшук включили екскерівника антитерористичного центру при Службі безпеки Василя Крутова, колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна і колишнього міністра інформаційної політики Юрія Стеця.

Гройсман і Клімкін розшукуються за статтями Кримінального кодексу, за якими саме — не уточнюється. У квітні Слідчий комітет Росії звинуватив їх у "здійсненні обстрілів та інших злочинів на Донбасі". У цьому ж переліку фігурував і колишній міністр інформаційної політики Юрій Стець (2014-2019), якого також оголошено у розшук за неназваною статтею.

Данілов та Аваков розшукуються за статтею Кримінального кодексу, проте не сказано за якою.

Що відомо про розшук українських посадовців у РФ

4 травня Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського, командувача Сухопутних військ України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка та колишнього президента України Петра Порошенка. Проти них у РФ нібито відкриті кримінальні справи.

У відповідь в Офісі президента порадили росіянам пошукати "здоровий глузд".

В Міністерстві закордонних справ України ордери на арешт трьох посадовців назвали свідченням відчаю російської державної машини.

Наприкінці 2023 року Москва оголосила в розшук голову ГУР Кирила Буданова, командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука та очільника СБУ Василя Малюка. Їх, як і командувача Військово-морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапу, звинувачують у «терактах» на російській території..

Аналітики ISW вказують, що оголошення МВС Росії у розшук президента України Зеленського є спробою Кремля встановити юрисдикцію російських законів у суверенних пострадянських країнах та інформаційною підготовкою до операції "Майдан-3".

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін оголосив Зеленського в розшук
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
МЗС України виступило з заявою після російського оголошення в розшук Зеленського
МЗС України
МЗС України
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Оголошення РФ в розшук Зеленського є частиною спецоперації "Майдан-3" — аналітики
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?