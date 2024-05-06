Росія оголосила в розшук Данілова, Гройсмана та Авакова

Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук ще низку українських колишніх топполітиків.

Кого Путін ще оголосив в розшук

Як зазначається, у списку колишній секретар Рада національної безпеки і оборони Олексій Данілов, експремʼєр-міністр Володимир Гройсман, ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков, колишній головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак.

Також в розшук включили екскерівника антитерористичного центру при Службі безпеки Василя Крутова, колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна і колишнього міністра інформаційної політики Юрія Стеця.

Гройсман і Клімкін розшукуються за статтями Кримінального кодексу, за якими саме — не уточнюється. У квітні Слідчий комітет Росії звинуватив їх у "здійсненні обстрілів та інших злочинів на Донбасі". У цьому ж переліку фігурував і колишній міністр інформаційної політики Юрій Стець (2014-2019), якого також оголошено у розшук за неназваною статтею.

Данілов та Аваков розшукуються за статтею Кримінального кодексу, проте не сказано за якою.

Що відомо про розшук українських посадовців у РФ

4 травня Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського, командувача Сухопутних військ України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка та колишнього президента України Петра Порошенка. Проти них у РФ нібито відкриті кримінальні справи.

У відповідь в Офісі президента порадили росіянам пошукати "здоровий глузд".

В Міністерстві закордонних справ України ордери на арешт трьох посадовців назвали свідченням відчаю російської державної машини.

Наприкінці 2023 року Москва оголосила в розшук голову ГУР Кирила Буданова, командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука та очільника СБУ Василя Малюка. Їх, як і командувача Військово-морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапу, звинувачують у «терактах» на російській території..

Аналітики ISW вказують, що оголошення МВС Росії у розшук президента України Зеленського є спробою Кремля встановити юрисдикцію російських законів у суверенних пострадянських країнах та інформаційною підготовкою до операції "Майдан-3".