Россия объявила в розыск Данилова, Гройсмана и Авакова
Категория
Украина
Дата публикации

Россия объявила в розыск Данилова, Гройсмана и Авакова

Данилов
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Источник:  online.ua

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск еще ряд украинских бывших топполитиков.

Кого Путин еще объявил в розыск

Как отмечается, в списке бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, экс-премьер-министр Владимир Гройсман, эксминистр внутренних дел Арсен Аваков, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак.

Также в розыск включили экс-руководителя антитеррористического центра при Службе безопасности Василия Крутова, бывшего министра иностранных дел Павла Климкина и бывшего министра информационной политики Юрия Стеця.

Гройсман и Климкин разыскиваются по статьям Уголовного кодекса, по которым именно не уточняется. В апреле Следственный комитет России обвинил их в "совершении обстрелов и других преступлений на Донбассе". В этом же перечне фигурировал и бывший министр информационной политики Юрий Стець (2014-2019), который также объявлен в розыск по неназванной статье.

Данилов и Аваков разыскиваются по статье Уголовного кодекса, однако не сказано по какой.

Что известно о розыске украинских чиновников в РФ

4 мая Министерство внутренних дел России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, командующего Сухопутными войсками Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка и бывшего президента Украины Петра Порошенко. Против них в РФ якобы возбуждены уголовные дела.

В ответ в Офисе президента посоветовали россиянам поискать "здравый смысл".

В Министерстве иностранных дел Украины ордера на арест трех чиновников назвали свидетельством отчаяния российской государственной машины.

В конце 2023 года Москва объявила в розыск главу ГУР Кирилла Буданова, командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука и руководителя СБУ Василия Малюка. Их, как и командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапу, обвиняют в «терактах» на российской территории.

Аналитики ISW указывают, что объявление МВД России в розыск президента Зеленского является попыткой Кремля установить юрисдикцию российских законов в суверенных постсоветских странах и информационной подготовкой к операции "Майдан-3".

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