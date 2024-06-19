Обвинение Россией украинских военнослужащих и военных должностных лиц в преступлениях не что иное, как попытка ввести российское федеральное законодательство за пределами своей юрисдикции.

Зачем РФ объявляет в розыск украинских и иностранных чиновников

Таким образом, Россия невербально указывает, что Украина не должна существовать как независимое государство. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в текущем отчете.

18 июня Министерство внутренних дел России объявило бывшего заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда и экземпляра начальника Генштаба Украины Виктора Бокия в российский розыск и заочно обвинило их в военных преступлениях.

17 июня Следственный комитет России издал решение о заочном задержании украинского командира по обвинению в причастности к сбитию российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в феврале 2024 года. При этом подчеркнем, что сбивание самолета — это абсолютно законный акт войны для двух воюющих государств.

Российское МВД ранее объявило в розыск чиновников из большинства стран-членов НАТО на западном фланге за якобы нарушение российских законов. В Институте обращают внимание, что это было сделано в то время как чиновники находились в пределах своих стран, где российское законодательство не имеет никакой юрисдикции.

Президент Украины Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Украины Александр Павлюк и пятый президент Украины Петр Порошенко тоже находятся в роскоши России за якобы нарушение их законодательства.

Что таким образом демонстрирует Россия

Решение России объявить в розыск западных чиновников за нарушение российских федеральных законов за пределами России является частью ее усилий, направленных на нарушение суверенитета стран-членов НАТО и оправдание возможной будущей российской агрессии против НАТО, отметили в отчете аналитики. Поделиться

Также в ISW подчеркнули, что преследование украинских военнослужащих и политического руководства, участвующих в оборонной войне, в стиле преследования внутренних террористов, подчеркивает стойкое убеждение Кремля в том, что украинское государство не существует и не должно существовать как политическая единица, отделенная от России.