РФ объявляет в розыск украинских и иностранных чиновников. Эксперты назвали цель
Категория
Мир
Дата публикации

РФ объявляет в розыск украинских и иностранных чиновников. Эксперты назвали цель

Путин
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Источник:  ISW

Обвинение Россией украинских военнослужащих и военных должностных лиц в преступлениях не что иное, как попытка ввести российское федеральное законодательство за пределами своей юрисдикции.

Главные тезисы

  • Объявление Россией украинских чиновников в розыск имеет целью нарушить суверенитет Украины и других стран.
  • Действия России по розыску чиновников без юрисдикции являются попыткой введения российского законодательства за пределами своей территории.
  • Анализы показывают, что эти шаги являются частью стратегии Кремля на оправдание возможной агрессии против стран-членов НАТО.
  • Розыск украинских военнослужащих и политиков свидетельствует о попытках России оправдать будущий конфликт с западным миром.
  • Преследование украинских чиновников подчеркивает уверенность Кремля в том, что Украина не должна существовать как независимое государство.

Зачем РФ объявляет в розыск украинских и иностранных чиновников

Таким образом, Россия невербально указывает, что Украина не должна существовать как независимое государство. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в текущем отчете.

18 июня Министерство внутренних дел России объявило бывшего заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда и экземпляра начальника Генштаба Украины Виктора Бокия в российский розыск и заочно обвинило их в военных преступлениях.

17 июня Следственный комитет России издал решение о заочном задержании украинского командира по обвинению в причастности к сбитию российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в феврале 2024 года. При этом подчеркнем, что сбивание самолета — это абсолютно законный акт войны для двух воюющих государств.

Российское МВД ранее объявило в розыск чиновников из большинства стран-членов НАТО на западном фланге за якобы нарушение российских законов. В Институте обращают внимание, что это было сделано в то время как чиновники находились в пределах своих стран, где российское законодательство не имеет никакой юрисдикции.

Президент Украины Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Украины Александр Павлюк и пятый президент Украины Петр Порошенко тоже находятся в роскоши России за якобы нарушение их законодательства.

Что таким образом демонстрирует Россия

Решение России объявить в розыск западных чиновников за нарушение российских федеральных законов за пределами России является частью ее усилий, направленных на нарушение суверенитета стран-членов НАТО и оправдание возможной будущей российской агрессии против НАТО, отметили в отчете аналитики.

Также в ISW подчеркнули, что преследование украинских военнослужащих и политического руководства, участвующих в оборонной войне, в стиле преследования внутренних террористов, подчеркивает стойкое убеждение Кремля в том, что украинское государство не существует и не должно существовать как политическая единица, отделенная от России.

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