"РФ підготувала новий масований удар". Зеленський закликав українців уважно ставитися до тривог

Росія вже підготувалася до нового масованого удару, тож сьогодні вночі та найближчим часом слід особливо уважно ставитися до повітряних тривог.

Росія підготувала новий масований удар по Україні

Про це Президент Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні.

Будь ласка, бережіть себе, — закликав він. Поширити

Глава держави акцентував, що сьогодні вдень уже були нові російські удари по Україні. Цього разу загарбники застосували понад 200 дронів-камікадзе типу Shahed.

За його даними, значну частину ворожих безпілотників вдалося збити, але були і влучання. Також росіяни завдали ударів по Запоріжжю, унаслідок чого є загиблі. Президент висловив співчуття рідним та близьким жертв ворожої атаки.

Як нагадав він, були також удари по Донецькій, Сумській, Харківській, та Дніпропетровській областях, нова тривога у Києві.

Зеленський констатував: росіяни не зупиняють війну, хоча всі пропозиції щодо цього вже давно в них на столі, і лідер РФ Володимир Путін «має зробити вибір на користь дипломатії та нормального миру». Поширити