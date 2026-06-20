"РФ підготувала новий масований удар". Зеленський закликав українців уважно ставитися до тривог

Росія вже підготувалася до нового масованого удару, тож сьогодні вночі та найближчим часом слід особливо уважно ставитися до повітряних тривог.
Головні тези:
- Росія готує новий масований удар проти України, на що звернув увагу президент Зеленський.
- Ворожі безпілотники Shahed вже були застосовані в російських атаках, спричинивши загибель в Запоріжжі, а також інших областях.
Росія підготувала новий масований удар по Україні
Про це Президент Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні.
Глава держави акцентував, що сьогодні вдень уже були нові російські удари по Україні. Цього разу загарбники застосували понад 200 дронів-камікадзе типу Shahed.
За його даними, значну частину ворожих безпілотників вдалося збити, але були і влучання. Також росіяни завдали ударів по Запоріжжю, унаслідок чого є загиблі. Президент висловив співчуття рідним та близьким жертв ворожої атаки.
Як нагадав він, були також удари по Донецькій, Сумській, Харківській, та Дніпропетровській областях, нова тривога у Києві.
Наша пропозиція зустрічі — пропозиція Путіну — прямої і чесної розмови у форматі Україна — Росія за підтримки партнерів — наша пропозиція залишається в силі. І це важливо, щоб війна все ж таки була закінчена миром.
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