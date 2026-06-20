"РФ подготовила новый массированный удар". Зеленский призвал украинцев внимательно относиться к тревогам
Категория
Украина
Дата публикации

"РФ подготовила новый массированный удар". Зеленский призвал украинцев внимательно относиться к тревогам

Офис Президента Украины
Зеленский
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Россия уже подготовилась к новому массированному удару, так что сегодня ночью и в ближайшее время следует особенно внимательно относиться к воздушным тревогам.

Главные тезисы

  • Россия подготовилась к новому массированному удару на Украину, в частности планируется применение более 200 дронов-камикадзе типа Shahed.
  • Президент Зеленский призвал украинцев быть бдительными и внимательно относиться к воздушным тревогам.

Россия подготовила новый массированный удар по Украине

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем обращении.

Пожалуйста, берегите себя, — призвал он.

Глава государства подчеркнул, что сегодня днем уже были новые российские удары по Украине. В этот раз захватчики применили более 200 дронов-камикадзе типа Shahed.

По его данным, значительную часть вражеских беспилотников удалось сбить, но были и попадания. Также россияне нанесли удары по Запорожью, в результате чего погибли. Президент выразил соболезнования родным и близким жертв вражеской атаки.

Как напомнил он, были также удары по Донецкой, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, новая тревога в Киеве.

Зеленский констатировал: россияне не останавливают войну, хотя все предложения по этому поводу уже давно у них на столе, и лидер РФ Владимир Путин «должен сделать выбор в пользу дипломатии и нормального мира».

Наше предложение встречи — предложение Путину — прямого и честного разговора в формате Украина — Россия при поддержке партнеров — наше предложение остается в силе. И это важно, чтобы война все же была окончена миром.

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