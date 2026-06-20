"РФ подготовила новый массированный удар". Зеленский призвал украинцев внимательно относиться к тревогам

Россия уже подготовилась к новому массированному удару, так что сегодня ночью и в ближайшее время следует особенно внимательно относиться к воздушным тревогам.
Главные тезисы
- Россия подготовилась к новому массированному удару на Украину, в частности планируется применение более 200 дронов-камикадзе типа Shahed.
- Президент Зеленский призвал украинцев быть бдительными и внимательно относиться к воздушным тревогам.
Россия подготовила новый массированный удар по Украине
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем обращении.
Глава государства подчеркнул, что сегодня днем уже были новые российские удары по Украине. В этот раз захватчики применили более 200 дронов-камикадзе типа Shahed.
По его данным, значительную часть вражеских беспилотников удалось сбить, но были и попадания. Также россияне нанесли удары по Запорожью, в результате чего погибли. Президент выразил соболезнования родным и близким жертв вражеской атаки.
Как напомнил он, были также удары по Донецкой, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, новая тревога в Киеве.
Наше предложение встречи — предложение Путину — прямого и честного разговора в формате Украина — Россия при поддержке партнеров — наше предложение остается в силе. И это важно, чтобы война все же была окончена миром.
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