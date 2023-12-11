РФ підтягує резерви. Сирський поділився подробицями подій на полі бою

Як повідомляє командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, станом на 11 грудня армія РФ робить все можливе, щоб захопити силами штурмових рот населений пункт Синьківка.
Що відбувається на фронті 11 грудня — звіт Сирського
Як пояснює Олександр Сирський, з метою створення умов для блокування Куп’янська, російські загарбники хочуть захопити Синьківку.
Однак бійцям ЗСУ вдається зупиняти ворога, поступово знищуючи його особовий склад.
На тлі нових втрат Росія вирішила перекинути у цей район штурмові підрозділи, які перебували в резерві.
Що відбувається на Сході України
Командувач Сухопутних військ ЗСУ також офіційно підтвердив, що чимало зусиль та ресурсів ворог концентрує на Бахмутському напрямку північніше та західніше від міста.
На цій ділянці фронту у штурмах беруть участь повітряно-десантні підрозділи, частини спеціального призначення та 200 окремої мотострілецької бригади північного флоту.
Згідно з даними Олександра Сирського, втрати росіян загиблими приблизно у вісім разів вищі за втрати нашої армії.
Не можна також проігнорувати той факт, що протягом листопада бійці ЗСУ знищили близько одинадцяти тисяч особового складу армії РФ та понад 1100 одиниць військової техніки: йдеться про близько 130 танків та 260 одиниць артилерії та мінометів різних калібрів.
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