РФ підтягує резерви. Сирський поділився подробицями подій на полі бою
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ підтягує резерви. Сирський поділився подробицями подій на полі бою

Олександр Сирський
ЗСУ

Як повідомляє командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, станом на 11 грудня армія РФ робить все можливе, щоб захопити силами штурмових рот населений пункт Синьківка.

Що відбувається на фронті 11 грудня — звіт Сирського

Як пояснює Олександр Сирський, з метою створення умов для блокування Куп’янська, російські загарбники хочуть захопити Синьківку.

Однак бійцям ЗСУ вдається зупиняти ворога, поступово знищуючи його особовий склад.

На тлі нових втрат Росія вирішила перекинути у цей район штурмові підрозділи, які перебували в резерві.

Активні наступальні дії окупанти здійснюють на напрямках Новоселівське, Стельмахівка, Лиман Перший та у напрямку Сіверська. На Лиманському напрямку ворог веде наступ з метою витіснення наших військ за річку Чорний Жеребець та з району Серебрянського лісництва.

Що відбувається на Сході України

Командувач Сухопутних військ ЗСУ також офіційно підтвердив, що чимало зусиль та ресурсів ворог концентрує на Бахмутському напрямку північніше та західніше від міста.

На цій ділянці фронту у штурмах беруть участь повітряно-десантні підрозділи, частини спеціального призначення та 200 окремої мотострілецької бригади північного флоту.

Захисники стійко утримують займані рубежі. Командири і штаби усіх рівнів цілодобово проводять аналіз оперативної обстановки та розробляють ефективні способи для подальшого знищення ворога.

Згідно з даними Олександра Сирського, втрати росіян загиблими приблизно у вісім разів вищі за втрати нашої армії.

Не можна також проігнорувати той факт, що протягом листопада бійці ЗСУ знищили близько одинадцяти тисяч особового складу армії РФ та понад 1100 одиниць військової техніки: йдеться про близько 130 танків та 260 одиниць артилерії та мінометів різних калібрів.

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