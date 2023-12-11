РФ подтягивает резервы. Сырский поделился подробностями событий на поле боя

Как сообщает командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, по состоянию на 11 декабря армия РФ делает все возможное, чтобы захватить силами штурмовых рот населенный пункт Синьковка.

Что происходит на фронте 11 декабря — отчет Сырского

Как объясняет Александр Сырский, с целью создания условий для блокирования Купянска, российские захватчики хотят захватить Синьковку.

Однако бойцам ВСУ удается останавливать врага, постепенно уничтожая его личный состав.

На фоне новых потерь Россия решила перебросить в этот район находившиеся в резерве штурмовые подразделения.

Активные наступательные действия оккупанты осуществляют в Новоселовске, Стельмаховке, Лимане Первом и в направлении Северска. На Лиманском направлении враг ведет наступление с целью вытеснения наших войск за реку Черный Жеребец и из района Серебрянского лесничества. Поделиться

Что происходит на Востоке Украины

Командующий Сухопутными войсками ВСУ также официально подтвердил, что немало усилий и ресурсов враг концентрирует на Бахмутском направлении севернее и западнее города.

На этом участке фронта в штурмах принимают участие воздушно-десантные подразделения, части специального назначения и 200 мотострелковой бригады северного флота.

Защитники стойко удерживают занимаемые рубежи. Командиры и штабы всех уровней круглосуточно проводят анализ оперативной обстановки и разрабатывают эффективные способы дальнейшего уничтожения врага. Поделиться

Согласно данным Александра Сырского, потери россиян погибшими примерно в восемь раз выше потерь нашей армии.

Нельзя также проигнорировать тот факт, что в течение ноября бойцы ВСУ уничтожили около одиннадцати тысяч личного состава армии РФ и более 1100 единиц военной техники: речь идет о 130 танках и 260 единицах артиллерии и минометах разных калибров.