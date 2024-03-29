РФ подвоїла імпорт складника для виробництва снарядів з країн Заходу — WSJ

Попри санкції, Росія закуповує нітроцелюлозу, яка потрібна виготовлення снарядів, з США, Німеччини та Тайваню через турецьку компанію.
Де Росія купує нітроцелюлозу
Згідно зі звітом Wall Street Journal із посиланням на дані торгівлі, імпорт нітроцелюлози до РФ зріс на 70% у 2022 році.
До середини 2023 року він досяг 3039 тонн, що майже вдвічі перевищує рівень 2021 року. Сама Росія не виготовляє цю речовину у достатній кількості.
Китай збільшив поставки сполуки до Росії після санкцій США та Європейського Союзу, які забороняють будь-який експорт для російської армії.
Але компанії зі США, Німеччини та Тайваню також є серед тих, хто виробляє нітроцелюлозу, що поставляється в Росію за останні два роки.
WSJ зазначає, що майже половина імпорту припадає на невелику турецьку компанію Noy İç Ve Diş Ti̇caret.
До 2021 року Туреччина експортувала менше 1% нітроцелюлози Росії. Однак до середини 2023 року ситуація значно змінилася.
Німецькі дочірні компанії нью-йоркської International Flavors & Fragrances продали щонайменше 80 тонн нітроцелюлози компанії Noy, яка потім відправила матеріал до Росії минулого року.
Глобальний дефіцит нітроцелюлози
WSJ пише, що у світі наразі спостерігається глобальний дефіцит нітроцелюлози, що впливає на виробництво артилерії країн НАТО для України.
Наприклад, Польща вжила заходів для відновлення виробництва нітроцелюлози, щоб задовольнити зростаючий попит на артилерію в цих обставинах.
Нітроцелюлоза в основному використовується в боєприпасах і контролюється суворими правилами міжнародної торгівлі, що зумовлює її виробництво лише у кількох країнах.
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