РФ удвоила импорт составляющей для производства снарядов из стран Запада — WSJ
Категория
Мир
Дата публикации

РФ удвоила импорт составляющей для производства снарядов из стран Запада — WSJ

Снаряд
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Источник:  The Wall Street Journal

Несмотря на санкции, Россия закупает нитроцеллюлозу, которая требуется для изготовления снарядов, из США, Германии и Тайваня через турецкую компанию.

Где Россия покупает нитроцеллюлозу

Согласно отчету Wall Street Journal со ссылкой на данные торговли, импорт нитроцеллюлозы в РФ вырос на 70% в 2022 году.

К середине 2023 г. он достиг 3039 тонн, что почти вдвое превышает уровень 2021 года. Сама Россия не производит это вещество в достаточном количестве.

Китай увеличил поставки соединения в Россию после санкций США и Европейского Союза, запрещающих любой экспорт для российской армии.

Но компании из США, Германии и Тайваня также среди тех, кто производит нитроцеллюлозу, поставляемую в Россию за последние два года.

WSJ отмечает, что почти половина импорта приходится на небольшую турецкую компанию Noy İç Ve Diş Ti̇caret.

До 2021 года Турция экспортировала менее 1% нитроцеллюлозы России. Однако к середине 2023 года ситуация значительно изменилась.

Немецкие дочерние нью-йоркской компании International Flavors & Fragrances продали по меньшей мере 80 тонн нитроцеллюлозы компании Noy, которая затем отправила материал в Россию в прошлом году.

Глобальный дефицит нитроцеллюлозы

WSJ пишет, что в мире наблюдается глобальный дефицит нитроцеллюлозы, влияющий на производство артиллерии стран НАТО для Украины.

К примеру, Польша приняла меры для возобновления производства нитроцеллюлозы, чтобы удовлетворить растущий спрос на артиллерию в этих обстоятельствах.

Нитроцеллюлоза в основном используется в боеприпасах и контролируется строгими правилами международной торговли, что приводит ее производство только в нескольких странах.

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