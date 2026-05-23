Росія понад добу масовано атакувала нафтогазові об’єкти Харківщини та Полтавщини

Російські війська понад добу здійснюють масовані удари по об'єктах Групи "Нафтогаз" у двох областях України. Внаслідок ворожих обстрілів зафіксовано серйозні руйнування та масштабні займання.
Головні тези:
- Російські війська атакували нафтогазові об'єкти Групи 'Нафтогаз' в Харківській та Полтавській областях протягом доби.
- Серйозні руйнування та пожежі стали наслідком масованих ударів російської армії.
- Персонал об'єктів був евакуйований без постраждалих, але загальна ситуація залишається складною.
Росія атакує об’єкти Нафтогазу
Як повідомили в компанії, під ударами російської армії опинилися нафтогазові об’єкти, розташовані у Харківській та Полтавській областях.
Унаслідок влучань обладнання підприємств зазнало серйозних пошкоджень, а на місцях прильотів спалахнули масштабні пожежі. Наразі там працюють усі відповідні екстрені та профільні служби.
Найважливішим є те, що персонал встигли вчасно евакуювати, тому ніхто з працівників не постраждав.
Проте загальна ситуація на об'єктах залишається складною. Надати точну оцінку завданих збитків та масштабу руйнувань фахівці наразі не можуть, оскільки досі зберігається загроза повторних ударів з боку окупантів.
