Росія понад добу масовано атакувала нафтогазові об’єкти Харківщини та Полтавщини
рятувальники
Джерело:  Нафтогаз України

Російські війська понад добу здійснюють масовані удари по об'єктах Групи "Нафтогаз" у двох областях України. Внаслідок ворожих обстрілів зафіксовано серйозні руйнування та масштабні займання.

Головні тези:

  • Російські війська атакували нафтогазові об'єкти Групи 'Нафтогаз' в Харківській та Полтавській областях протягом доби.
  • Серйозні руйнування та пожежі стали наслідком масованих ударів російської армії.
  • Персонал об'єктів був евакуйований без постраждалих, але загальна ситуація залишається складною.

Росія атакує об’єкти Нафтогазу

Як повідомили в компанії, під ударами російської армії опинилися нафтогазові об’єкти, розташовані у Харківській та Полтавській областях.

Унаслідок влучань обладнання підприємств зазнало серйозних пошкоджень, а на місцях прильотів спалахнули масштабні пожежі. Наразі там працюють усі відповідні екстрені та профільні служби.

Найважливішим є те, що персонал встигли вчасно евакуювати, тому ніхто з працівників не постраждав.

Проте загальна ситуація на об'єктах залишається складною. Надати точну оцінку завданих збитків та масштабу руйнувань фахівці наразі не можуть, оскільки досі зберігається загроза повторних ударів з боку окупантів.

