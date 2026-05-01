Росія здійснила майже 100 атак на нафтогазову інфраструктуру України у 2026 році

Агресор у січні-квітні здійснив 96 атак на об'єкти Групи Нафтогаз, спрямовуючи удари на видобуток і транспортування ресурсів, теплоенергетику, автозаправки.
Головні тези:
- Російська агресія призвела до понад 100 атак на нафтогазову інфраструктуру України у 2026 році.
- Голова правління НАК “Нафтогаз України” повідомив про найважчий опалювальний сезон в історії країни зі значними втратами.
Росія 96 разів атакувала об’єкти Нафтогазу у 2026 році
Про це повідомив у Фейсбуці голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Він додав, що з початку повномасштабного вторгнення Група Нафтогаз втратила 320 працівників, при цьому у 2026 році загинуло 19 фахівців.
Корецький також повідомив про відкриття фотовиставки про роботу Нафтогазу під час минулого опалювального сезону на Центральному залізничному вокзалі Києва. Виставка триватиме до 17 травня.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-