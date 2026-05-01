Росія здійснила майже 100 атак на нафтогазову інфраструктуру України у 2026 році
Джерело:  online.ua

Агресор у січні-квітні здійснив 96 атак на об'єкти Групи Нафтогаз, спрямовуючи удари на видобуток і транспортування ресурсів, теплоенергетику, автозаправки.

Головні тези:

  • Російська агресія призвела до понад 100 атак на нафтогазову інфраструктуру України у 2026 році.
  • Голова правління НАК “Нафтогаз України” повідомив про найважчий опалювальний сезон в історії країни зі значними втратами.

Росія 96 разів атакувала об’єкти Нафтогазу у 2026 році

Про це повідомив у Фейсбуці голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Цей опалювальний сезон став найважчим в історії країни. Під ударами росіян були всі напрями нашої роботи — від видобутку і транспортування газу та нафти до теплоенергетики та АЗК. Атаки не зупиняються й зараз. Лише за перші чотири місяці 2026 року — 96 обстрілів наших об’єктів.

Він додав, що з початку повномасштабного вторгнення Група Нафтогаз втратила 320 працівників, при цьому у 2026 році загинуло 19 фахівців.

Корецький також повідомив про відкриття фотовиставки про роботу Нафтогазу під час минулого опалювального сезону на Центральному залізничному вокзалі Києва. Виставка триватиме до 17 травня.

