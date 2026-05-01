Россия совершила почти 100 атак на нефтегазовую инфраструктуру Украины в 2026 году

Агрессор в январе-апреле совершил 96 атак на объекты Группы Нафтогаз, направляя удары на добычу и транспортировку ресурсов, теплоэнергетику, автозаправки.
Главные тезисы
- В 2026 году Россия осуществила 96 атак на объекты нефтегазовой инфраструктуры Украины, нанеся удары на добычу, транспортировку ресурсов и другие объекты.
- Президент НАК “Нафтогаз Украины” заявил о самом тяжелом отопительном сезоне в истории страны из-за агрессии России.
Россия 96 раз атаковала объекты Нафтогаза в 2026 году
Об этом сообщил в Фейсбуке глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Он добавил, что с начала полномасштабного вторжения Группа "Нафтогаз" потеряла 320 работников, при этом в 2026 году погибли 19 специалистов.
Корецкий также сообщил об открытии фотовыставки о работе Нефтегаза во время прошедшего отопительного сезона на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Выставка продлится до 17 мая.
