Россия совершила почти 100 атак на нефтегазовую инфраструктуру Украины в 2026 году
Источник:  online.ua

Агрессор в январе-апреле совершил 96 атак на объекты Группы Нафтогаз, направляя удары на добычу и транспортировку ресурсов, теплоэнергетику, автозаправки.

Главные тезисы

  • В 2026 году Россия осуществила 96 атак на объекты нефтегазовой инфраструктуры Украины, нанеся удары на добычу, транспортировку ресурсов и другие объекты.
  • Президент НАК “Нафтогаз Украины” заявил о самом тяжелом отопительном сезоне в истории страны из-за агрессии России.

Россия 96 раз атаковала объекты Нафтогаза в 2026 году

Об этом сообщил в Фейсбуке глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Этот отопительный сезон стал самым трудным в истории страны. Под ударами россиян были все направления нашей работы — от добычи и транспортировки газа и нефти до теплоэнергетики и АЗК. Атаки не останавливаются и сейчас. Только за первые четыре месяца 2026 года — 96 обстрелов наших объектов.

Он добавил, что с начала полномасштабного вторжения Группа "Нафтогаз" потеряла 320 работников, при этом в 2026 году погибли 19 специалистов.

Корецкий также сообщил об открытии фотовыставки о работе Нефтегаза во время прошедшего отопительного сезона на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Выставка продлится до 17 мая.

