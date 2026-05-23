Россия более суток массированно атаковала нефтегазовые объекты Харьковщины и Полтавщины

Российские войска более суток совершают массированные удары по объектам Группы "Нафтогаз" в двух областях Украины. В результате вражеских обстрелов зафиксированы серьезные разрушения и масштабные возгорания.

Россия атакует объекты Нафтогаза

Под ударами российской армии оказались нефтегазовые объекты, расположенные в Харьковской и Полтавской областях.

В результате попаданий оборудование предприятий получило серьезные повреждения, а на местах прилетов вспыхнули масштабные пожары. Там работают все соответствующие экстренные и профильные службы.

Самое важное то, что персонал успели вовремя эвакуировать, поэтому никто из работников не пострадал.

Однако общая ситуация на объектах остается сложной. Дать точную оценку нанесенного ущерба и масштаба разрушений специалисты пока не могут, поскольку до сих пор сохраняется угроза повторных ударов со стороны оккупантов.