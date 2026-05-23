Россия более суток массированно атаковала нефтегазовые объекты Харьковщины и Полтавщины

Российские войска более суток совершают массированные удары по объектам Группы "Нафтогаз" в двух областях Украины. В результате вражеских обстрелов зафиксированы серьезные разрушения и масштабные возгорания.
Главные тезисы
- Российские войска атаковали нефтегазовые объекты Группы Нафтогаз в Харьковской и Полтавской областях, приводя к серьезным разрушениям и возгораниям.
- Персонал объектов был успешно эвакуирован без пострадавших, но обстановка на объектах остается напряженной.
Россия атакует объекты Нафтогаза
Под ударами российской армии оказались нефтегазовые объекты, расположенные в Харьковской и Полтавской областях.
В результате попаданий оборудование предприятий получило серьезные повреждения, а на местах прилетов вспыхнули масштабные пожары. Там работают все соответствующие экстренные и профильные службы.
Самое важное то, что персонал успели вовремя эвакуировать, поэтому никто из работников не пострадал.
Однако общая ситуация на объектах остается сложной. Дать точную оценку нанесенного ущерба и масштаба разрушений специалисты пока не могут, поскольку до сих пор сохраняется угроза повторных ударов со стороны оккупантов.
