Россия нанесла удары по нефтегазовым объектам трех областей Украины
Россия нанесла удары по нефтегазовым объектам трех областей Украины

Источник:  Нафтогаз Украины

Российские военные 2 мая атаковали объекты "Нафтогаза" в Запорожской и Днепропетровской областях, ранен сотрудник компании.

Главные тезисы

  • Российские военные атаковали объекты Нафтогаза в Запорожской и Днепропетровской областях, приведя к временному отключению газоснабжения.
  • Критическая инфраструктура Группы Нафтогаз пострадала от обстрелов, вызвавших значительный ущерб и необходимость проведения ремонтных работ.

Россия атакует объекты Нафтогаза

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий сообщил в Фейсбуке.

Вторые сутки российские войска атакуют критическую инфраструктуру Группы Нафтогаз.

Он проинформировал, что 1 мая обстрелы подверглись газодобывающему объекту в Харьковской области. Поврежденное оборудование. Специалисты компании трудятся на месте. Идет оценка последствий.

2 мая после попадания российской авиабомбы поврежден газопровод в Запорожской области. Часть потребителей временно осталась без газоснабжения.

Ремонтные службы координируют действия с военными и начнут ликвидацию последствий, как только позволит ситуация с безопасностью, отметил Корецкий.

Также 2 мая один из работников Группы Нафтогаз получил ранения в результате российских обстрелов в Днепропетровской области. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Корецкий отметил, что в этом году россияне 99 раз атаковали объекты Группы Нафтогаз.

