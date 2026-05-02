Россия нанесла удары по нефтегазовым объектам трех областей Украины

Российские военные 2 мая атаковали объекты "Нафтогаза" в Запорожской и Днепропетровской областях, ранен сотрудник компании.
Главные тезисы
- Российские военные атаковали объекты Нафтогаза в Запорожской и Днепропетровской областях, приведя к временному отключению газоснабжения.
- Критическая инфраструктура Группы Нафтогаз пострадала от обстрелов, вызвавших значительный ущерб и необходимость проведения ремонтных работ.
Россия атакует объекты Нафтогаза
Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий сообщил в Фейсбуке.
Он проинформировал, что 1 мая обстрелы подверглись газодобывающему объекту в Харьковской области. Поврежденное оборудование. Специалисты компании трудятся на месте. Идет оценка последствий.
2 мая после попадания российской авиабомбы поврежден газопровод в Запорожской области. Часть потребителей временно осталась без газоснабжения.
Ремонтные службы координируют действия с военными и начнут ликвидацию последствий, как только позволит ситуация с безопасностью, отметил Корецкий.
Корецкий отметил, что в этом году россияне 99 раз атаковали объекты Группы Нафтогаз.
