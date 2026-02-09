Россия продолжает атаковать объекты железнодорожной инфраструктуры Украины — Кулеба

Россияне продолжают обстреливать гражданские объекты железной дороги, основной фокус атак – северные регионы Украины.
Главные тезисы
- Российские вооруженные силы атакуют объекты железнодорожной инфраструктуры в северных регионах Украины, повреждая гражданские поезда и станции.
- Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению, сообщает о последствиях атак и проводимых восстановительных работах.
- На станциях Конотоп и Сновск были зафиксированы атаки, приводящие к повреждению инфраструктуры, но движение поездов было восстановлено.
Россия атакует железную дорогу Украины на севере
Об этом во время селекторного совещания с Президентом доложил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
По информации Кулебы, на станции Конотоп вражеский БПЛА поразил локомотив, который должен был присоединяться к пассажирскому поезду. Вблизи станции Терещенска на Сумщине поврежден путь, движение временно ограничивали для восстановления.
Кроме того, беспилотник попал в служебный автомобиль, которым железнодорожники направлялись на ремонт участка пути: один работник получил ранения и был доставлен в больницу с осколочными травмами, другие члены бригады были безопасно эвакуированы.
На Черниговщине, на станции Сновск, поражен дизель-поезд. Пожар оперативно ликвидирован.
На всех местах сейчас продолжаются восстановительные работы, движение поездов обеспечено.
Вице-премьер-министр доложил и о ситуации с ликвидацией аварийных ситуаций в жилищном секторе столицы. По его данным, к работам привлечены 176 аварийно-восстановительных бригад — 840 специалистов, из них 83 бригады Укрзализныци и специалисты из других регионов.
