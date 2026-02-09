Россия продолжает атаковать объекты железнодорожной инфраструктуры Украины — Кулеба
Категория
Украина
Дата публикации

Россия продолжает атаковать объекты железнодорожной инфраструктуры Украины — Кулеба

Алексей Кулеба
поезд
Read in English
Читати українською

Россияне продолжают обстреливать гражданские объекты железной дороги, основной фокус атак – северные регионы Украины.

Главные тезисы

  • Российские вооруженные силы атакуют объекты железнодорожной инфраструктуры в северных регионах Украины, повреждая гражданские поезда и станции.
  • Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению, сообщает о последствиях атак и проводимых восстановительных работах.
  • На станциях Конотоп и Сновск были зафиксированы атаки, приводящие к повреждению инфраструктуры, но движение поездов было восстановлено.

Россия атакует железную дорогу Украины на севере

Об этом во время селекторного совещания с Президентом доложил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Россия продолжает прицельные удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре. Сейчас основной фокус атак — север Украины: Черниговщина и Сумщина.

Алексей Кулеба

Алексей Кулеба

Вицепремьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий

По информации Кулебы, на станции Конотоп вражеский БПЛА поразил локомотив, который должен был присоединяться к пассажирскому поезду. Вблизи станции Терещенска на Сумщине поврежден путь, движение временно ограничивали для восстановления.

Кроме того, беспилотник попал в служебный автомобиль, которым железнодорожники направлялись на ремонт участка пути: один работник получил ранения и был доставлен в больницу с осколочными травмами, другие члены бригады были безопасно эвакуированы.

На Черниговщине, на станции Сновск, поражен дизель-поезд. Пожар оперативно ликвидирован.

На всех местах сейчас продолжаются восстановительные работы, движение поездов обеспечено.

Вице-премьер-министр доложил и о ситуации с ликвидацией аварийных ситуаций в жилищном секторе столицы. По его данным, к работам привлечены 176 аварийно-восстановительных бригад — 840 специалистов, из них 83 бригады Укрзализныци и специалисты из других регионов.

Параллельно идет усиление когенерации и увеличение альтернативных источников питания. За последние недели вместе с международными партнерами и правительством общинам передано энергетическое оборудование общей мощностью около 100 МВт.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Житель Харьковщины планировал диверсию на железной дороге — заказали российские спецслужбы
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские дроны ударили по железной дороге в Житомирской области — есть пострадавшие
ДСНС Украины
Житомирщина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Правоохранители предотвратили диверсию ФСБ на железной дороге в Хмельницкой области
СБУ
СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?