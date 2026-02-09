Россия продолжает атаковать объекты железнодорожной инфраструктуры Украины — Кулеба

Россия атакует железную дорогу Украины на севере

Об этом во время селекторного совещания с Президентом доложил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Россия продолжает прицельные удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре. Сейчас основной фокус атак — север Украины: Черниговщина и Сумщина. Алексей Кулеба Вицепремьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий

По информации Кулебы, на станции Конотоп вражеский БПЛА поразил локомотив, который должен был присоединяться к пассажирскому поезду. Вблизи станции Терещенска на Сумщине поврежден путь, движение временно ограничивали для восстановления.

Кроме того, беспилотник попал в служебный автомобиль, которым железнодорожники направлялись на ремонт участка пути: один работник получил ранения и был доставлен в больницу с осколочными травмами, другие члены бригады были безопасно эвакуированы.

На Черниговщине, на станции Сновск, поражен дизель-поезд. Пожар оперативно ликвидирован.

На всех местах сейчас продолжаются восстановительные работы, движение поездов обеспечено.

Вице-премьер-министр доложил и о ситуации с ликвидацией аварийных ситуаций в жилищном секторе столицы. По его данным, к работам привлечены 176 аварийно-восстановительных бригад — 840 специалистов, из них 83 бригады Укрзализныци и специалисты из других регионов.