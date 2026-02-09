Росія продовжує атакувати об'єкти залізничної інфраструктури України — Кулеба

Росія атакує залізницю України на півночі

Про це під час селекторної наради з Президентом доповів віцепремʼєр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Росія продовжує прицільні удари по цивільній залізничній інфраструктурі. Нині основний фокус атак — північ України: Чернігівщина та Сумщина. Олексій Кулеба Віцепремʼєр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій

За інформацією Кулеби, на станції Конотоп ворожий БПЛА вразив локомотив, який мав приєднуватися до пасажирського потяга. Поблизу станції Терещенська на Сумщині пошкоджено колію, рух тимчасово обмежували для відновлення.

Окрім того, безпілотник влучив у службовий автомобіль, яким залізничники прямували на ремонт ділянки колії: один працівник отримав поранення й був доправлений до лікарні з осколковими травмами, інших членів бригади безпечно евакуйовано.

На Чернігівщині, на станції Сновськ, уражено дизель-поїзд. Пожежу оперативно ліквідували.

На усіх місцях зараз тривають відновлювальні роботи, рух поїздів забезпечено.

Віцепрем’єр-міністр доповів і про ситуацію з ліквідацією аварійних ситуацій у житловому секторі столиці. За його даними, до робіт залучено 176 аварійно-відновлювальних бригад — 840 фахівців, з них 83 бригади Укрзалізниці та спеціалісти з інших регіонів.