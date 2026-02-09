Росія продовжує атакувати об'єкти залізничної інфраструктури України — Кулеба
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія продовжує атакувати об'єкти залізничної інфраструктури України — Кулеба

Олексій Кулеба
Кулеба
Read in English

Росіяни продовжують обстрілювати цивільні об’єкти залізниці, основний фокус атак – північні регіони України.

Головні тези:

  • Росія продовжує обстрілювати цивільні об'єкти залізниці в північних регіонах України.
  • На станціях Конотоп та Сновськ були зафіксовані атаки, що призвели до пошкоджень інфраструктури, але рух поїздів вже відновлено.

Росія атакує залізницю України на півночі

Про це під час селекторної наради з Президентом доповів віцепремʼєр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Росія продовжує прицільні удари по цивільній залізничній інфраструктурі. Нині основний фокус атак — північ України: Чернігівщина та Сумщина.

Олексій Кулеба

Олексій Кулеба

Віцепремʼєр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій

За інформацією Кулеби, на станції Конотоп ворожий БПЛА вразив локомотив, який мав приєднуватися до пасажирського потяга. Поблизу станції Терещенська на Сумщині пошкоджено колію, рух тимчасово обмежували для відновлення.

Окрім того, безпілотник влучив у службовий автомобіль, яким залізничники прямували на ремонт ділянки колії: один працівник отримав поранення й був доправлений до лікарні з осколковими травмами, інших членів бригади безпечно евакуйовано.

На Чернігівщині, на станції Сновськ, уражено дизель-поїзд. Пожежу оперативно ліквідували.

На усіх місцях зараз тривають відновлювальні роботи, рух поїздів забезпечено.

Віцепрем’єр-міністр доповів і про ситуацію з ліквідацією аварійних ситуацій у житловому секторі столиці. За його даними, до робіт залучено 176 аварійно-відновлювальних бригад — 840 фахівців, з них 83 бригади Укрзалізниці та спеціалісти з інших регіонів.

Паралельно триває посилення когенерації та збільшення альтернативних джерел живлення. За останні тижні разом із міжнародними партнерами та урядом громадам передано енергетичне обладнання загальною потужністю майже 100 МВт.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Житель Харківщини планував диверсію на залізниці — замовили російські спецслужби
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські дрони ударили по залізниці на Житомирщині — є постраждалі
ДСНС України
Житомирщина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Правоохоронці запобігли диверсії ФСБ на залізниці у Хмельницькій області
СБУ
СБУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?