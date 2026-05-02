Росія завдала ударів по нафтогазових об'єктах трьох областей України
Джерело:  Нафтогаз України

Російські військові 2 травня атакували об’єкти Нафтогазу у Запорізькій і Дніпропетровській областях, поранений співробітник компанії.

Головні тези:

  • Російські війська атакували об'єкти Нафтогазу у Запорізькій та Дніпропетровській областях, залишивши поранених співробітників.
  • Критична інфраструктура Групи Нафтогаз постраждала від обстрілів, що призвело до тимчасового відключення газопостачання для частини споживачів.

Росія атакує об’єкти Нафтогазу

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив у Фейсбуці.

Другу добу російські війська атакують критичну інфраструктуру Групи Нафтогаз.

Він поінформував, що 1 травня обстрілів зазнав газовидобувний обʼєкт у Харківській області. Пошкоджене обладнання. Фахівці компанії працюють на місці. Триває оцінка наслідків.

2 травня після влучання російської авіабомби пошкоджений газопровід у Запорізькій області. Частина споживачів тимчасово залишилась без газопостачання.

Ремонтні служби координують дії з військовими і розпочнуть ліквідацію наслідків, щойно дозволить безпекова ситуація, зазначив Корецький.

Також 2 травня один із працівників Групи Нафтогаз отримав поранення внаслідок російського обстрілу у Дніпропетровській області. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Корецький зауважив, що цього року росіяни 99 разів атакували об’єкти Групи Нафтогаз.

Більше по темі

Росія продовжує атакувати об'єкти залізничної інфраструктури України — Кулеба
Олексій Кулеба
Кулеба
Кабмін виділив понад 9 млрд грн на захист 245 об’єктів критичної інфраструктури
Юлія Свириденко
енергосистема
Росія здійснила майже 100 атак на нафтогазову інфраструктуру України у 2026 році
пожежа

