Росія завдала ударів по нафтогазових об'єктах трьох областей України

Російські військові 2 травня атакували об’єкти Нафтогазу у Запорізькій і Дніпропетровській областях, поранений співробітник компанії.

Росія атакує об’єкти Нафтогазу

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив у Фейсбуці.

Другу добу російські війська атакують критичну інфраструктуру Групи Нафтогаз.

Він поінформував, що 1 травня обстрілів зазнав газовидобувний обʼєкт у Харківській області. Пошкоджене обладнання. Фахівці компанії працюють на місці. Триває оцінка наслідків.

2 травня після влучання російської авіабомби пошкоджений газопровід у Запорізькій області. Частина споживачів тимчасово залишилась без газопостачання.

Ремонтні служби координують дії з військовими і розпочнуть ліквідацію наслідків, щойно дозволить безпекова ситуація, зазначив Корецький.

Також 2 травня один із працівників Групи Нафтогаз отримав поранення внаслідок російського обстрілу у Дніпропетровській області. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Корецький зауважив, що цього року росіяни 99 разів атакували об’єкти Групи Нафтогаз.