Росія завдала ударів по нафтогазових об'єктах трьох областей України

Російські військові 2 травня атакували об’єкти Нафтогазу у Запорізькій і Дніпропетровській областях, поранений співробітник компанії.
Головні тези:
- Російські війська атакували об'єкти Нафтогазу у Запорізькій та Дніпропетровській областях, залишивши поранених співробітників.
- Критична інфраструктура Групи Нафтогаз постраждала від обстрілів, що призвело до тимчасового відключення газопостачання для частини споживачів.
Росія атакує об’єкти Нафтогазу
Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив у Фейсбуці.
Він поінформував, що 1 травня обстрілів зазнав газовидобувний обʼєкт у Харківській області. Пошкоджене обладнання. Фахівці компанії працюють на місці. Триває оцінка наслідків.
2 травня після влучання російської авіабомби пошкоджений газопровід у Запорізькій області. Частина споживачів тимчасово залишилась без газопостачання.
Ремонтні служби координують дії з військовими і розпочнуть ліквідацію наслідків, щойно дозволить безпекова ситуація, зазначив Корецький.
Корецький зауважив, що цього року росіяни 99 разів атакували об’єкти Групи Нафтогаз.
