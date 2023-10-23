РФ продовжує перекидати нові сили під Авдіївку попри великі втрати — аналітики

Окупанти перекидають під Авдіївку Донецької області нові сили, попри великі втрати та труднощі зі штурмом українських позицій.

Що відбувається на Авдіївському напрямку

Аналітики зазначають, що російські війська перекидають додаткові сили на Авдіївський напрямок, попри постійні проблеми з фронтальними механізованими атаками та невдачу нової спроби наступу 19-20 жовтня.

Кілька російських військових блогерів стверджували, що 22 жовтня суттєвих змін на фронті на Авдіївському напрямку не відбулося. Ймовірно, російські війська знову зупиняться після невдалого великого наступу, який зазнав великих втрат.

Російський "воєнкор" стверджує, що українські сили "несподівано" контратакували в напрямку Пісків (8 км на південний захід від Донецька) і витіснили російські війська з позицій у цьому районі.

Інший "воєнкор" каже, що заяви про просування українських військ у районі Пісків та Опитного (4 км на південь від Авдіївки) не відповідають дійсності.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно здійснили незначне просування на південний схід від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки), – зазначають аналітики. Поширити

Російський "воєнкор" стверджує, що загарбники не повністю захопили територію Авдіївського терикону, і що ця територія наразі є "сірою зоною".

Пов'язаний з Кремлем "воєнкор" обговорив труднощі, які можуть призвести до "позиційного глухого кута" для російських наступальних операцій на Авдіївському напрямку.

Він стверджував, що важко вести маневрену війну на статичній лінії фронту з великою кількістю особового складу та укріплених районів з обох боків.

Росіянин також зазначив, що українські безпілотники та інша високоточна зброя роблять ворожу бронетехніку все більш вразливою і ускладнюють наземні атаки.

Також, за його словами, російські війська стикаються з труднощами в подоланні українських мінних полів під Авдіївкою і не можуть повністю знищити українську логістику, що дозволяє українському командуванню швидко перекидати особовий склад на критичні ділянки.

Крім того, російські джерела раніше стверджували, що українські оборонні укріплення становлять значну проблему для російського просування навколо Авдіївки.

Експерти зазначають: ці проблеми дуже схожі на ті, з якими зіткнулися українські сили на півдні України в перші тижні триваючого українського контрнаступу в червні 2023 року. Однак, поки що невідомо, чи мають російські війська можливості і гнучкість для певної адаптації, як це зробили українські війська після перших невдач у червні 2023 року.

Дані українських джерел також засвідчують те, що російські війська продовжують перекидати особовий склад на Авдіївський напрямок для підтримки наступальних дій, незважаючи на значні втрати.

Навіщо окупаційна російська армія веде провальні штурми Авдіївки

За словами радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, кремлівський диктатор захопленням Авдіївки на Донеччині прагне надіслати глобальним елітам сигнал щодо зміни Москвою правил світової безпеки та міжнародного права.

Представник ОП підкреслив, що захоплення Авдіївки має надіслати світовим лідерам сигнал, що у Росії ще достатньо ресурсів для ведення війни.

За його словами, Путіну абсолютно байдуже, скільки українських та російських військових загине у боях за Авдіївку.