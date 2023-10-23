РФ продолжает перебрасывать новые силы под Авдеевку, несмотря на большие потери — аналитики

Оккупанты перебрасывают под Авдеевку Донецкой области новые силы, несмотря на большие потери и трудности со штурмом украинских позиций.

Что происходит на Авдеевском направлении

Аналитики отмечают, что российские войска перебрасывают дополнительные силы на Авдеевское направление, несмотря на постоянные проблемы с фронтальными механизированными атаками и неудачу новой попытки наступления 19-20 октября.

Несколько российских военных блоггеров утверждали, что 22 октября существенных изменений на фронте на Авдеевском направлении не произошло. Вероятно, русские войска вновь остановятся после неудачного большого наступления, понесшего большие потери.

Российский "военкор" утверждает, что украинские силы "неожиданно" контратаковали в направлении Песков (8 км юго-западнее Донецка) и вытеснили российские войска с позиций в этом районе.

Другой "военкор" говорит, что заявления о продвижении украинских войск в районе Песков и Опросного (4 км к югу от Авдеевки) не соответствуют действительности.

Геолокационные кадры, опубликованные 21 октября, указывают на то, что российские войска недавно совершили незначительное продвижение к юго-востоку от Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки), – отмечают аналитики. Поделиться

Российский "военкор" утверждает, что захватчики не полностью захватили территорию Авдеевского террикона, и что эта территория является "серой зоной".

Связанный с Кремлем "военкор" обсудил трудности, которые могут привести к "позиционному тупику" для российских наступательных операций на Авдеевском направлении.

Он утверждал, что трудно вести маневренную войну на статической линии фронта с большим количеством личного состава и укрепленных районов по обе стороны.

Россиянин также отметил, что украинские беспилотники и другое высокоточное оружие делают вражескую бронетехнику все более уязвимой и усложняют наземные атаки.

По его словам, российские войска сталкиваются с трудностями в преодолении украинских минных полей под Авдеевкой и не могут полностью уничтожить украинскую логистику, что позволяет украинскому командованию быстро перебрасывать личный состав на критические участки.

Кроме того, российские источники ранее утверждали, что украинские оборонные укрепления представляют значительную проблему для российского продвижения вокруг Авдеевки.

Эксперты отмечают: эти проблемы очень похожи на те, с которыми столкнулись украинские силы на юге Украины в первые недели продолжающегося украинского контрнаступления в июне 2023 года. Однако пока неизвестно, имеют ли российские войска возможности и гибкость для определенной адаптации, как это сделали украинские войска после первых неудач в июне 2023 года.

Данные украинских источников также свидетельствуют о том, что российские войска продолжают опрокидывать личный состав на Авдеевское направление для поддержки наступательных действий, несмотря на значительные потери.

Зачем оккупационная российская армия ведет провальные штурмы Авдеевки

По словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, кремлевский диктатор захватом Авдеевки в Донецкой области стремится послать глобальным элитам сигнал об изменении Москвой правил мировой безопасности и международного права.

Представитель ОП подчеркнул, что захват Авдеевки должен послать мировым лидерам сигнал, что у России достаточно ресурсов для ведения войны.

По его словам, Путину абсолютно безразлично, сколько украинских и российских военных погибнет в боях за Авдеевку.