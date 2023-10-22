В ГУР объяснили чрезвычайную важность обороны Авдеевки

Украинские военные героически держат оборону Авдеевки в Донецкой области и уже несколько недель отбивают многочисленные атаки преступной армии РФ, ведь населенный пункт служит воротами в Донецк.

Почему армия РФ так упорно стремится захватить Авдеевку

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, оборона Авдеевки имеет очень большое значение для украинских военных с точки зрения других территорий Донбасса.

Представитель ГУР подчеркнул, что каждое вынужденное отступление с территорий и населенных пунктов приводит к более тяжелым усилиям по деоккупации и потерям среди ВСУ.

По сравнению с обороной, потери при проведении наступательной операции всегда выше.

Однако, как отметил, Юсов, Авдеевка очень важна с точки зрения препятствия дальнейшим попыткам продвижения преступной армии РФ в админграницы Донецкой и Луганской областей.

Авдеевка действительно имеет значение. Это не первое обострение и не впервые от окупантов, от военно-политического руководства до оккупационного корпуса, звучат команды, мол, нужно выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, - подчеркнул представитель ГУР. Поделиться

Он также подчеркнул, что военные преступники армии РФ, стремясь захватить Авдеевку, значительно обострили ситуацию в этом направлении в последние недели.

Они терпели крах, сроки продвигались. Сейчас видим очередное обострение, – отметил Юсов. Поделиться

Что известно о провалах армии РФ в Донецкой области

По информации представителей командования Десантно-штурмовых войск, ранним утром 22 октября российские военные преступники попытались провести очередную попытку штурма на одном из направлений в Донецкой области, однако встретили мощное сопротивление бойцов десантных подразделений из Николаева.

В результате провальной атаки враг потерял 5 танков, 4 БМП и более 20 пехотинцев.

Враг снова проверил устойчивость обороны десантников 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, выполняющих боевые задания на Донетчине. На рассвете российские оккупанты начали штурм позиций маруновых беретов из Николаева. Чтобы добиться эффекта полной неожиданности враг применил дымы. Впрочем, разведка вовремя заметила выдвижение вражеской колонны и артиллерия десантников начала наносить огненное поражение противнику, говорится в сообщении командования. Поделиться

Отмечается, что после того, как враг подошел на расстояние для поражения, в бой вступили бойцы противотанковых подразделений, уничтоживших с ПТРК технику оккупантов.

Также в этом бою десантники активно применяли дроны-камикадзе и беспилотные летательные аппараты со сбросами.

По итогу, враг понес значительные потери в технике и живой силе.