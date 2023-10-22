В ГУР объяснили чрезвычайную важность обороны Авдеевки

Украинские военные героически держат оборону Авдеевки в Донецкой области и уже несколько недель отбивают многочисленные атаки преступной армии РФ, ведь населенный пункт служит воротами в Донецк.
Почему армия РФ так упорно стремится захватить Авдеевку
По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, оборона Авдеевки имеет очень большое значение для украинских военных с точки зрения других территорий Донбасса.
Представитель ГУР подчеркнул, что каждое вынужденное отступление с территорий и населенных пунктов приводит к более тяжелым усилиям по деоккупации и потерям среди ВСУ.
По сравнению с обороной, потери при проведении наступательной операции всегда выше.
Однако, как отметил, Юсов, Авдеевка очень важна с точки зрения препятствия дальнейшим попыткам продвижения преступной армии РФ в админграницы Донецкой и Луганской областей.
Он также подчеркнул, что военные преступники армии РФ, стремясь захватить Авдеевку, значительно обострили ситуацию в этом направлении в последние недели.
Что известно о провалах армии РФ в Донецкой области
По информации представителей командования Десантно-штурмовых войск, ранним утром 22 октября российские военные преступники попытались провести очередную попытку штурма на одном из направлений в Донецкой области, однако встретили мощное сопротивление бойцов десантных подразделений из Николаева.
В результате провальной атаки враг потерял 5 танков, 4 БМП и более 20 пехотинцев.
Отмечается, что после того, как враг подошел на расстояние для поражения, в бой вступили бойцы противотанковых подразделений, уничтоживших с ПТРК технику оккупантов.
Также в этом бою десантники активно применяли дроны-камикадзе и беспилотные летательные аппараты со сбросами.
По итогу, враг понес значительные потери в технике и живой силе.
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