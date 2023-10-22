У ГУР пояснили надзвичайну важливість оборони Авдіївки

Українські військові героїчно тримають оборону Авдіївки на Донеччині та вже кілька тижнів відбивають численні атаки злочинної армії РФ, адже населений пункт слугує воротами до Донецька.

Чому армія РФ так наполегливо прагне захопити Авдіївку

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, оборона Авдіївки має дуже велике значення для українських військових з точку зору інших територій Донбасу.

Представник ГУР підкреслив, що кожен вимушений відступ з територій та населених пунктів призводить до більш важчих зусиль з деокупації та втрат серед ЗСУ.

У порівнінні із обороною, втрати під час проведення наступальної операції завжди вищі.

Однак, як зазначив, Юсов, Авдіївка дуже важлива із точки зору перешкоди подальшим спробам просування злочинної армії РФ до адмінкордонів Донецької та Луганської областей.

Авдіївка справді має значення. Це не перше загострення і не вперше від окупантів, від воєнно-політичного керівництва до окупаційного корпусу, звучать команди, мовляв, потрібно вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, - наголосив представник ГУР. Поширити

Він також підкреслив, що військові злочинці армії РФ, прагнучи захопити Авдіївку, значно загострили ситуацію на цьому напрямку протягом останніх тижнів.

Вони зазнавали краху, терміни посувалися. Зараз бачимо чергове загострення, - зазначив Юсов. Поширити

Що відомо про провали армії РФ на Донеччині

За інформацією представників командування Десантно-штурмових військ, рано вранці 22 жовтня російські військові злочинці спробували провести чергову спробу штурму на одному з напрямків на Донеччині, однак зустріли потужний опір бійців десантних підрозділів з Миколаєва.

Внаслідок провальної атаки ворог втратив 5 танків, 4 БМП та більше 20 піхотинців.

Ворог знову перевірив стійкість оборони десантників 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, які виконують бойові завдання на Донеччині…. На світанку російські окупанти розпочали штурм позицій марунових беретів з Миколаєва. Щоб досягнути ефекту повної несподіванки ворог застосував дими. Утім, розвідка вчасно помітила висування ворожої колони і артилерія десантників почала наносити вогневе ураження противнику, - йдеться у повідомленні командування. Поширити

Зазначається, що після того, як ворог підійшов на відстань для ураження, у бій вступили бійці протитанкових підрозділів, які з ПТРК знищили техніку окупантів.

Також у цьому бою десантники активно застосовували дрони-камікадзе і безпілотні літальні апарати зі скидами.

За підсумком, ворог зазнав значних втрат у техніці та живій силі.