РФ продовжує завдавати ударів по Херсонщині. Від початку доби випущено 12 авіабомб
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ продовжує завдавати ударів по Херсонщині. Від початку доби випущено 12 авіабомб

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсонщина

Російські війська обстрілюють середмістя Херсона. З початку доби окупанти випустили по області 12 керованих авіабомб.

Війська РФ продовжують обстріл Херсона та області

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що російська армія з лівобережжя кілька разів ударила по середмістю Херсона близько 19:00.

Начальник ОВА Олександр Прокудін зазначив, що від початку доби російські війська випустили по населених пунктах правобережжя 12 керованих авіабомб.

Були влучання у Херсонському районі та трьох селах Бериславського району.

Також під вогнем опинився Херсон, де зафіксовано влучання в оселі, будівлі транспортного і харчового підприємств.

Ситуація на Херсонщині

У ніч на 22 жовтня окупанти вдарили по Станіславу, де пошкодили більше 30 житлових будинків.

Ха даними ОВА є руйнування ліцею, магазинів, церкви, будівлі комунального підприємства. Є влучання по лінії електропередач та газогону.

За минулу добу окупанти здійснили 103 обстріли, випустивши 513 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, ЗУ-23-2, танків, авіації та БПЛА. По Херсону випустили 20 снарядів.

Одна людина отримала поранення.

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