РФ продолжает наносить удары по Херсонщине. С начала суток выпущено 12 авиабомб

Российские войска обстреливают центр Херсона. С начала суток оккупанты выпустили по области 12 управляемых авиабомб.

Войска РФ продолжают обстрел Херсона и области

Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что российская армия с левобережья несколько раз ударила по Херсону около 19:00.

Начальник ОВА Александр Прокудин отметил, что с начала суток российские войска выпустили по населенным пунктам правобережья 12 управляемых авиабомб.

Были попадания в Херсонском районе и трех селах Бериславского района.

Также под огнем оказался Херсон, где зафиксировано попадание в дома, здания транспортного и пищевого предприятий.

Ситуация в Херсонской области

В ночь на 22 октября оккупанты ударили по Станиславу, где повредили более 30 жилых домов.

По данным ОВА является разрушение лицея, магазинов, церкви, здания коммунального предприятия. Есть попадание по линии электропередач и газопровода.

За минувшие сутки оккупанты совершили 103 обстрела, выпустив 513 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", АГС, ЗУ-23-2, танков, авиации и БПЛА. По Херсону было выпущено 20 снарядов.

Один человек получил ранения.