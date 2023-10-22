РФ продолжает наносить удары по Херсонщине. С начала суток выпущено 12 авиабомб
Категория
Украина
Дата публикации

РФ продолжает наносить удары по Херсонщине. С начала суток выпущено 12 авиабомб

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсонщина
Читати українською

Российские войска обстреливают центр Херсона. С начала суток оккупанты выпустили по области 12 управляемых авиабомб.

Войска РФ продолжают обстрел Херсона и области

Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что российская армия с левобережья несколько раз ударила по Херсону около 19:00.

Начальник ОВА Александр Прокудин отметил, что с начала суток российские войска выпустили по населенным пунктам правобережья 12 управляемых авиабомб.

Были попадания в Херсонском районе и трех селах Бериславского района.

Также под огнем оказался Херсон, где зафиксировано попадание в дома, здания транспортного и пищевого предприятий.

Ситуация в Херсонской области

В ночь на 22 октября оккупанты ударили по Станиславу, где повредили более 30 жилых домов.

По данным ОВА является разрушение лицея, магазинов, церкви, здания коммунального предприятия. Есть попадание по линии электропередач и газопровода.

За минувшие сутки оккупанты совершили 103 обстрела, выпустив 513 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", АГС, ЗУ-23-2, танков, авиации и БПЛА. По Херсону было выпущено 20 снарядов.

Один человек получил ранения.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ обстреляли Херсон. Есть раненые
Херсонская ОВА
ракета
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атакует Херсонскую область управляемыми бомбами и дронами
Армия РФ атакует Херсонскую область
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала Херсонщину рекордным количеством авиабомб за сутки — Гуменюк
Херсонщина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.