НАТО готується до ймовірно війни проти Росії після спроб Кремля провокувати напругу за допомогою мігрантів на кордоні із Фінляндією, Естонією та іншими державами-членами Альянсу.

Що відомо про зростання ризику війни між Росією та НАТО

Як зазначають журналісти видання із посиланням на інтерв’ю начальника логістичного командування НАТО JSEC, генерал-лейтенанта Александра Солфранка, НАТО попередило країни-члени, що через надмірну бюрократичну тяганину пересування військ Альянсу територією європейських країн може зустріти перешкоди у разі конфлікту з Росією.

У нас закінчується час. Те, що ми не зробимо в мирний час, не буде готове в разі кризи або війни, - підкреслив Солфранк. Поширити

Об'єднане командування НАТО з підтримки і забезпечення (JSEC) в південнонімецькому місті Ульм розпочало свою роботу в 2021 році.

Його завданням є координація швидкого пересування військ і танків по континенту, а також логістична підготовка, наприклад, зберігання боєприпасів на східному фланзі Альянсу.

Внаслідок вторгнення Росії в Україну в 2014 році створення ОЗСЄ стало відображенням оцінки того, що НАТО після десятиліть розрядки після холодної війни знову має бути готовим до війни в Європі, яка може спалахнути будь-якої миті.

Величезний простір та той факт, що не всі війська базуються на передовій, – все це означає, що Альянс повинен швидко перекидати війська з їхніх баз до потрібного місця на східному фланзі, - підкреслив Солфранк. Поширити

Він зазначив, що на піку розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України окупаційна російська армія робила до 50 тис артилерійських обстрілів на добу.

Тому ми повинні створити склади – для боєприпасів, пального, запчастин і провізії, - зазначає військовопосадовець НАТО. Поширити

Він підкреслив, що Альянсу доведеться зіткнутись із різноманітними національними правилами, починаючи від попереднього повідомлення, необхідного для відправлення боєприпасів, і закінчуючи допустимою довжиною військових конвоїв і профілактикою хвороб.

У нас є надлишок правил, але єдине, чого нам бракує, – це часу. Війна Росії проти України виявилася війною на виснаження, а війна на виснаження – це битва за логістику, - попереджає зі свого боку голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер. Поширити

За словами Солфранка, на території ЄС мав би діяти так званий "військовий Шенген" для оперативного пересування військових та техніки.

Він зазначив, що НАТО не повинне спонукати Росію до прорахунків, створюючи враження, що Москва може мати шанс на перемогу через неготовність Альянсу.

Ми повинні бути на крок попереду. Ми повинні підготувати театр військових дій задовго до того, як буде застосована стаття 5, - зазначив Солфранк. Поширити

Що відомо про спроби РФ дестабілізувати ситуацію на кордонах із НАТО

За інформацією журналістів Newsweek, Кремль намагається роздмухати міграційну кризу на кордоні із Фінляндією та Естонією.

Зокрема, офіційні Гельсінкі оголосили про закриття пунктів пропуску на російському кордоні.

Росія хоче заподіяти шкоду або спробувати заподіяти шкоду та вчинити смуту Фінляндії, це ясно, - зазначив посол зі стратегічних комунікацій МЗС країни Мікко Кіннунен. Поширити

Минулого тижня фінська влада оголосила про закриття чотирьох з восьми автомобільних пунктів перетину кордону з Росією у зв'язку з різким збільшенням кількості охочих отримати притулок у країні, що, на думку Гельсінкі, є хитрощами, спрямованими на те, щоб витіснити мігрантів на кордон.

Готовність закрити кордони із Росією у найкоротший термін також висловила Норвегія.

Ще один член Альянсу, що межує з Росією, Естонія також звинуватила Москву в тому, що вона направляє до її кордону біженців без віз та дозволів на проживання.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що з п'ятниці буде відкрито лише північний пункт пропуску через кордон з Росією - Рая-Йоосеппі, а раніше стверджував, що російські прикордонники супроводжують мігрантів до фінського кордону.

Інститут вивчення війни повідомив у понеділок, що ця "очевидна тактика гібридної війни" на кордоні нагадує дії Росії та Білорусі на кордоні з Польщею у 2021 році та "швидше за все, аналогічно спрямована на дестабілізацію НАТО".

Співробітники білоруських спецслужб допомогли тисячам близькосхідних мігрантів перетнути кордон із Польщею, що дозволило Кремлю помилково звинуватити НАТО в агресії проти Білорусі, вважають в ISW.

Після десятиліть нейтральності Фінляндія стала 31-м членом НАТО у квітні цього року. До вступу до Альянсу її підштовхнула загроза, яка походить від Росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

Росія, яка має з Фінляндією кордон довжиною 830 миль, була обурена цим кроком, тим більше, що одним із виправдань президента Володимира Путіна для початку війни було розширення Альянсу у бік російських кордонів.

За словами Кіннунена, Москва повторює тактику, яку вона застосовувала у 2015 та 2016 роках, до вступу до НАТО, коли вона "використовувала людей з Близького Сходу, Азії, Африки", спрямовуючи мігрантів до свого кордону.

Тоді Фінляндія ще не входила до НАТО, і в країні виникло певне нерозуміння, чи це цілеспрямована діяльність Москви з порушення кордонів країни.

"Якщо у 2015 та 2016 роках була плутанина, то тепер, очевидно, її немає. Тепер усі чітко розуміють, що це злонамірна операція впливу з боку Росії", - сказав Кіннунен. "Росія може бути готова вжити заходів під приводом війни або відповідно до статті 5 НАТО в різних частинах Європи з метою розколоти західні суспільства і створити проблеми, які можуть змусити нас переглянути нашу підтримку України".

Згідно зі статтею 5, напад на одного члена НАТО є нападом на всіх і тягне за собою колективну відповідь. Омбудсмен Фінляндії з питань недискримінації заявив, що Гельсінкі, як і раніше, дотримуватиметься міжнародних договорів і законів ЄС, надаючи захист тим, хто її потребує.

Кіннунен заявив, що через вторгнення Путіна в Україну "Росія воює із самою суттю міжнародного права", закріпленого в Статуті ООН, і що Росія "використовує наші зобов'язання стосовно тих, хто шукає притулку".

У середу офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва готова працювати з Гельсінкі для досягнення угоди щодо прикордонного питання.