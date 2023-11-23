РФ провоцирует напряжение на границе с Финляндией и Эстонией. В НАТО готовятся к вероятной войне
Категория
Мир
Дата публикации

РФ провоцирует напряжение на границе с Финляндией и Эстонией. В НАТО готовятся к вероятной войне

Военные НАТО
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Источник:  Reuters

НАТО готовится к вероятной войне против России после попыток Кремля провоцировать напряжение с помощью мигрантов на границе с Финляндией, Эстонией и другими государствами-членами Альянса.

Что известно о росте риска войны между Россией и НАТО

Как отмечают журналисты издания со ссылкой на интервью начальника логистического командования НАТО JSEC, генерал-лейтенанта Александра Солфранка, НАТО предупредило страны-члены, что из-за чрезмерных бюрократических проволочек передвижения войск Альянса по территории европейских стран может встретить препятствия в случае конфликта с Россией.

У нас заканчивается время. То, что мы не сделаем в мирное время, не будет готово в случае кризиса или войны, – подчеркнул Солфранк.

Объединенное командование НАТО по поддержке и обеспечению (JSEC) в южногерманском городе Ульм начало свою работу в 2021 году.

Его задачей является координация быстрого передвижения войск и танков по континенту, а также логистическая подготовка, например хранение боеприпасов на восточном фланге Альянса.

В результате вторжения России в Украину в 2014 году создание ОБСЕ стало отражением оценки того, что НАТО после десятилетий разрядки после холодной войны вновь должна быть готова к войне в Европе, которая может вспыхнуть в любой момент.

Огромное пространство и тот факт, что не все войска базируются на передовой – все это означает, что Альянс должен быстро перебрасывать войска с их баз в нужное место на восточном фланге, - подчеркнул Солфранк.

Он отметил, что на пике развязанной Кремлем преступной войны против Украины оккупационная российская армия производила до 50 тыс. артиллерийских обстрелов в сутки.

Поэтому мы должны создать склады – для боеприпасов, горючего, запчастей и провизии, - отмечает военнослужащий НАТО.

Он подчеркнул, что Альянсу придется столкнуться с различными национальными правилами, начиная от предварительного уведомления, необходимого для отправки боеприпасов, и заканчивая допустимой длиной военных конвоев и профилактикой болезней.

У нас есть избыток правил, но единственное, чего нам не хватает – это время. Война России против Украины оказалась войной на истощение, а война на истощение – это битва за логистику, – предупреждает со своей стороны глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр.

По словам Солфранка, на территории ЕС должен действовать так называемый "военный Шенген" для оперативного передвижения военных и техники.

Он отметил, что НАТО не должно побуждать Россию к просчетам, создавая впечатление, что Москва может иметь шанс на победу из-за неготовности Альянса.

Мы должны быть на шаг впереди. Мы должны подготовить театр военных действий задолго до того, как будет применена статья 5, – отметил Солфранк.

Что известно о попытках РФ дестабилизировать ситуацию на границах с НАТО

По информации журналистов Newsweek, Кремль пытается раздуть миграционный кризис на границе с Финляндией и Эстонией.

В частности, официальные Хельсинки объявили о закрытии пунктов пропуска на российской границе.

Россия хочет причинить вред или попытаться причинить вред и нанести смуту Финляндии, это ясно, - отметил посол из стратегических коммуникаций МИД страны Микко Киннунен.

На прошлой неделе финские власти объявили о закрытии четырех из восьми автомобильных пунктов пересечения границы с Россией в связи с резким увеличением количества желающих получить убежище в стране, что, по мнению Хельсинки, является уловками, направленными на то, чтобы вытеснить мигрантов на границу.

Готовность закрыть границы с Россией в кратчайшие сроки также выразила Норвегия.

Еще один член Альянса, граничащий с Россией, Эстония также обвинила Москву в том, что она направляет к ее границе беженцев без виз и разрешений на жительство.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что с пятницы будет открыт только северный пункт пропуска через границу с Россией – Рая-Йоосеппи, а ранее утверждал, что российские пограничники сопровождают мигрантов к финской границе.

Институт изучения войны сообщил в понедельник, что эта "очевидная тактика гибридной войны" на границе напоминает действия России и Беларуси на границе с Польшей в 2021 году и "скорее всего аналогично направлена на дестабилизацию НАТО".

Сотрудники белорусских спецслужб помогли тысячам ближневосточных мигрантов пересечь границу с Польшей, что позволило Кремлю ошибочно обвинить НАТО в агрессии против Беларуси, считают в ISW.

После десятилетий нейтральности Финляндия стала 31-м членом НАТО в апреле этого года. К вступлению в Альянс ее подтолкнула угроза, исходящая от России после полномасштабного вторжения в Украину.

Россия, имеющая с Финляндией границу длиной 830 миль, была возмущена этим шагом, тем более что одним из оправданий президента Владимира Путина для начала войны было расширение Альянса в сторону российских границ.

По словам Киннунена, Москва повторяет тактику, применяемую в 2015 и 2016 годах, до вступления в НАТО, когда она "использовала людей с Ближнего Востока, Азии, Африки", направляя мигрантов к своей границе.

Тогда Финляндия еще не входила в НАТО, и в стране возникло определенное непонимание, целенаправленная ли деятельность Москвы по нарушению границ страны.

"Если в 2015 и 2016 годах была неразбериха, то теперь, очевидно, ее нет. Теперь все четко понимают, что это злонамеренная операция влияния со стороны России", - сказал Киннунен. "Россия может быть готова принять меры под предлогом войны или в соответствии со статьей 5 НАТО в разных частях Европы с целью расколоть западные общества и создать проблемы, которые могут заставить нас пересмотреть нашу поддержку Украины".

Согласно статье 5, нападение на одного члена НАТО является нападением на всех и влечет коллективный ответ. Омбудсмен Финляндии по вопросам недискриминации заявил, что Хельсинки по-прежнему будет соблюдать международные договоры и законы ЕС, предоставляя защиту нуждающимся.

Киннунен заявил, что из-за вторжения Путина в Украину "Россия воюет с самой сутью международного права", закрепленного в Уставе ООН, и что Россия "использует наши обязательства по отношению к ищущим убежища".

В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова работать с Хельсинки для достижения соглашения по пограничному вопросу.

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