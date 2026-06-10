РФ розпочала будівництво нової військової бази поблизу кордону з Фінляндією
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РФ розпочала будівництво нової військової бази поблизу кордону з Фінляндією

база
Джерело:  Yle

РФ розпочала будівництво першої повністю нової військової бази поблизу Петрозаводська, неподалік східного кордону Фінляндії.

Головні тези:

  • РФ розпочала будівництво нової військової бази поблизу Петрозаводська, неподалік кордону з Фінляндією.
  • Експерти оцінюють, що на новій базі може розміститися від 4 до 6 тис російських військовослужбовців.

Росія будує нову військову базу поблизу кордону з Фінляндією

Про це повідомляє військовий експерт, колишній офіцер фінської розвідки Марко Еклунд.

За оцінками експертів, на новій базі у Новій Вілзі, за кілька кілометрів від Петрозаводська, зможуть розміститися від 4 до 6 тис. російських військовослужбовців.

Відзначається, що активне будівництво військового містечка розпочалося навесні і йде швидкими темпами.

Вже зводиться близько десятка великих казармових будівель. При цьому масштаби нового будівництва вражають, особливо з огляду на те, що раніше в Петрозаводську лише реконструювали старі військові об'єкти.

Еклунд визначив точне місце розташування будівельного майданчика на основі російського документа, в якому йшлося про підключення майбутньої території військового містечка до мереж водопостачання та каналізації Петрозаводська. Вартість робіт із підключення оцінювалася у майже 5,9 млн євро.

У Росії ці будівельні роботи стали надбанням громадськості лише тиждень тому, коли заступник міністра оборони Павло Фрадков здійснив інспекційну поїздку на будівництво. За даними російської влади, на території будівництва з’явиться понад 50 різних об’єктів, включаючи казарми, житлові багатоквартирні будинки та спортивні майданчики.

Зазначається, що нова база будується у безпосередній близькості до Петрозаводська, оскільки залучити військовослужбовців-контрактників та їхні сім’ї у віддалені райони було б складніше.

При цьому майбутній гарнізон оточує густий ліс, тому є місце для подальшої забудови, а навчальні полігони розташовані поруч з казармами.

Будівництво військових об'єктів у Карелії — лише епізод масштабного нарощування російських військ вздовж усього кордону з НАТО.

Чисельність бойових сухопутних сил (РФ у кордонів Фінляндії — ред.), справді, сильно зростає, — зазначає Еклунд.

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