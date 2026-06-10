РФ начала строительство новой военной базы вблизи границы с Финляндией

РФ приступила к строительству первой полностью новой военной базы вблизи Петрозаводска, недалеко от восточной границы Финляндии.

Россия строит новую военную базу вблизи границы с Финляндией

Об этом сообщает военный эксперт, бывший офицер финской разведки Марко Эклунд.

По оценкам экспертов, на новой базе в Новой Вилге, в нескольких километрах от Петрозаводска, смогут разместиться от 4 до 6 тыс. российских военнослужащих.

Отмечается, что активное строительство военного городка началось весной и идет быстрыми темпами.

Уже возводится около десятка больших казармовых построек. При этом масштабы нового строительства поражают, особенно учитывая, что раньше в Петрозаводске только реконструировали старые военные объекты. Поделиться

Эклунд определил точное месторасположение строительной площадки на основе российского документа, в котором говорилось о подключении будущей территории военного городка к сетям водоснабжения и канализации Петрозаводска. Стоимость работ по подключению оценивалась почти в 5,9 млн евро.

В России эти строительные работы стали достоянием общественности только неделю назад, когда замминистра обороны Павел Фрадков совершил инспекционную поездку на строительство. По данным российских властей, на территории строительства появится более 50 разных объектов, включая казармы, жилые многоквартирные дома и спортивные площадки.

Отмечается, что новая база строится в непосредственной близости от Петрозаводска, поскольку привлечь военнослужащих-контрактников и их семьи в отдаленные районы было бы сложнее.

При этом будущий гарнизон окружает густой лес, поэтому место для дальнейшей застройки, а учебные полигоны расположены рядом с казармами.

Строительство военных объектов в Карелии — лишь эпизод масштабного наращивания российских войск вдоль всей границы с НАТО.