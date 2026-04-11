Категория
Мир
Дата публикации

Россия строит в Орле новую площадку для запуска шахедов по Украине

шахеды
Read in English
Читати українською
Источник:  АТЕШ

ВС РФ продолжают строительство пусковой площадки "Шахедов" в Орле. Об этом сообщили в движении сопротивления АТЕШ.

Главные тезисы

  • Вооруженные силы РФ строят новую площадку для запуска ударных БПЛА типа шахед в городе Орле.
  • Строительство капитальных бетонных складов указывает на модернизацию и расширение инфраструктуры для хранения и подготовки “Шахедов”.

АТЕШ наблюдает за строительством пусковой площадки для шахедов в Орле

Агенты АТЕШ продолжают следить за объектом в городе Орел, который, вероятно, использует для запуска ударных БПЛА типа «Шахед».

Координаты цели: 53.371473, 35.802940.

Ранее партизаны уже сообщали о повышенной активности на этой территории.

Зафиксировано строительство капитальных бетонных складов для хранения и подготовки «Шахедов» к запускам. перемещение личного состава и транспорта не прекращается, а строительные работы продолжаются, что указывает на модернизацию или расширение инфраструктуры.

Мы постоянно наблюдаем и фиксируем все изменения. Вся информация передана СОУ и помогает ослаблять удары по мирным жителям Украины.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?