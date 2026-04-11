Россия строит в Орле новую площадку для запуска шахедов по Украине

ВС РФ продолжают строительство пусковой площадки "Шахедов" в Орле. Об этом сообщили в движении сопротивления АТЕШ.
Главные тезисы
- Вооруженные силы РФ строят новую площадку для запуска ударных БПЛА типа шахед в городе Орле.
- Строительство капитальных бетонных складов указывает на модернизацию и расширение инфраструктуры для хранения и подготовки “Шахедов”.
АТЕШ наблюдает за строительством пусковой площадки для шахедов в Орле
Агенты АТЕШ продолжают следить за объектом в городе Орел, который, вероятно, использует для запуска ударных БПЛА типа «Шахед».
Координаты цели: 53.371473, 35.802940.
Ранее партизаны уже сообщали о повышенной активности на этой территории.
Мы постоянно наблюдаем и фиксируем все изменения. Вся информация передана СОУ и помогает ослаблять удары по мирным жителям Украины.
Больше по теме
