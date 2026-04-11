Россия строит в Орле новую площадку для запуска шахедов по Украине

ВС РФ продолжают строительство пусковой площадки "Шахедов" в Орле. Об этом сообщили в движении сопротивления АТЕШ.

АТЕШ наблюдает за строительством пусковой площадки для шахедов в Орле

Агенты АТЕШ продолжают следить за объектом в городе Орел, который, вероятно, использует для запуска ударных БПЛА типа «Шахед».

Координаты цели: 53.371473, 35.802940.

Ранее партизаны уже сообщали о повышенной активности на этой территории.

Зафиксировано строительство капитальных бетонных складов для хранения и подготовки «Шахедов» к запускам. перемещение личного состава и транспорта не прекращается, а строительные работы продолжаются, что указывает на модернизацию или расширение инфраструктуры.