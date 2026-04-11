Росія будує в Орлі новий майданчик для запуску шахедів по Україні

ЗС РФ продовжують будівництво пускового майданчика «Шахедів» в Орлі. Про це повідомили у руху опору АТЕШ.
Головні тези:
- У Орловській області РФ будує новий майданчик для запуску ударних БПЛА типу «Шахед» по Україні.
- Будівництво капітальних бетонних складів для зберігання та підготовки «Шахедів» вказує на модернізацію та розширення інфраструктури.
АТЕШ спостерігає за будівництвом пускового майданчика для шахедів у Орлі
Агенти АТЕШ продовжують стежити за об'єктом у місті Орел, який противник, ймовірно, використовує для запуску ударних БПЛА типу «Шахед».
Координати мети: 53.371473, 35.802940.
Раніше партизани вже повідомляли про підвищену активність на цій території.
Ми постійно спостерігаємо та фіксуємо всі зміни. Вся інформація передана СОУ та допомагає послаблювати удари по мирних жителях України.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-