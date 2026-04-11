Росія будує в Орлі новий майданчик для запуску шахедів по Україні

ЗС РФ продовжують будівництво пускового майданчика «Шахедів» в Орлі. Про це повідомили у руху опору АТЕШ.

Агенти АТЕШ продовжують стежити за об'єктом у місті Орел, який противник, ймовірно, використовує для запуску ударних БПЛА типу «Шахед».

Координати мети: 53.371473, 35.802940.

Раніше партизани вже повідомляли про підвищену активність на цій території.

Зафіксовано будівництво капітальних бетонних складів для зберігання та підготовки «Шахедів» до запусків. переміщення особового складу та транспорту не припиняються, а будівельні роботи продовжуються, що вказує на модернізацію чи розширення інфраструктури.