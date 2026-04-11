Росія будує в Орлі новий майданчик для запуску шахедів по Україні
Категорія
Світ
Дата публікації

шахед
Read in English
Джерело:  АТЕШ

ЗС РФ продовжують будівництво пускового майданчика «Шахедів» в Орлі. Про це повідомили у руху опору АТЕШ.

Головні тези:

  • У Орловській області РФ будує новий майданчик для запуску ударних БПЛА типу «Шахед» по Україні.
  • Будівництво капітальних бетонних складів для зберігання та підготовки «Шахедів» вказує на модернізацію та розширення інфраструктури.

АТЕШ спостерігає за будівництвом пускового майданчика для шахедів у Орлі

Агенти АТЕШ продовжують стежити за об'єктом у місті Орел, який противник, ймовірно, використовує для запуску ударних БПЛА типу «Шахед».

Координати мети: 53.371473, 35.802940.

Раніше партизани вже повідомляли про підвищену активність на цій території.

Зафіксовано будівництво капітальних бетонних складів для зберігання та підготовки «Шахедів» до запусків. переміщення особового складу та транспорту не припиняються, а будівельні роботи продовжуються, що вказує на модернізацію чи розширення інфраструктури.

Ми постійно спостерігаємо та фіксуємо всі зміни. Вся інформація передана СОУ та допомагає послаблювати удари по мирних жителях України.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ розвідав склади та вузол спецзв'язку Чорноморського флоту РФ у Новоросійську
Новоросійськ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ дізнався нові дані щодо стратегічної електропідстанції в окупованому Генічеську
АТЕШ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ здійснив зухвалу диверсію на залізниці під Брянськом — відео
пожежа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?