Россия строит новые военные объекты вдоль границы с Финляндией

Россия усиливает свои стратегические мощности в Арктике и строит новые объекты вдоль границы с Финляндией.

Россия возвращается ко временам "холодной войны"

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хякканен, подчеркнув, что Арктика имеет "критическое" значение для европейской обороны, передает Укринформ.

Россия имеет большую часть своих крупнейших стратегических мощностей в виде ядерного оружия, подлодок и бомбардировщиков дальнего действия в районе Кольского полуострова.

Он добавил, что россияне «строят новые военные объекты вдоль нашей (Финляндии — ред.) границы, как и во время холодной войны».

По его мнению, было бы разумно следить за Арктикой и наращивать арктические мощности для сдерживания.

По словам Хякканена, разговоры о ядерном сдерживании Европы желательны, но пока это не может заменить НАТО.

Хякканен подчеркнул, что, по его мнению, США остаются «непреклонно преданными» основной гарантии НАТО в соответствии со статьей 5 о коллективной обороне, добавив, что «в краткосрочной перспективе это единственный вариант для Европы», чтобы полностью гарантировать сдерживание.

В долгосрочной перспективе было бы лучше, чтобы у европейцев были свои мощные возможности. Но в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе нам нужны США. Это имеет решающее значение для европейской безопасности.

Министр подчеркнул, что вооруженные силы Финляндии "полностью приспособлены к арктическим условиям" и готовы поделиться своим опытом с союзниками, чтобы лучше защищать этот регион.

Глава финского оборонного ведомства также приветствовал план обороны НАТО на Крайнем Севере, указав на запуск операции «Арктический страж», но отметил, что безопасность региона должна быть приоритетом еще много лет назад.

Как и 18 других государств-членов ЕС, Финляндия обратилась с просьбой о финансировании в рамках программы блока по предоставлению ссуд на сумму 150 млрд евро на оборону. Ее запрос на 1 млрд евро был одобрен Еврокомиссией в прошлом месяце и ожидается, что министры дадут окончательное одобрение на этой неделе.

Хякканен сообщил Euronews, что "значительная часть" этих средств будет инвестирована в сухопутные войска для приобретения продукции, включая бронированные машины и дроны.

По словам Хякканена, ЕС делает правильные выводы из войны в Украине и работает над укреплением своей обороны и принятием на себя большей ответственности.