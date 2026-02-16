Росія будує нові військові об'єкти вздовж кордону з Фінляндією
Росія будує нові військові об'єкти вздовж кордону з Фінляндією

Джерело:  Euronews

Росія посилює свої стратегічні потужності в Арктиці та будує нові об'єкти вздовж кордону з Фінляндією.

Головні тези:

  • Росія розміщує свої військові об'єкти недалеко від кордону з Фінляндією, що створює потенційну загрозу для європейської безпеки.
  • Фінляндія підтримує ініціативи з посилення оборонної спроможності в Арктиці та активно взаємодіє з партнерами для захисту регіону.

Росія повертається до часів “холодної війни”

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен, підкресливши, що Арктика має «критичне» значення для європейської оборони, передає Укрінформ.

Росія має більшу частину своїх найбільших стратегічних потужностей у вигляді ядерної зброї, підводних човнів та бомбардувальників дальньої дії в районі Кольського півострова.

Він додав, що росіяни «будують нові військові об'єкти вздовж нашого (Фінляндії — ред.) кордону, як і під час холодної війни».

На його думку, «було б розумно стежити за Арктикою і нарощувати арктичні потужності» для стримування.

За словами Хякканена, розмови про ядерне стримування Європи є бажаними, але наразі це не може замінити НАТО.

Хякканен наголосив, що, на його думку, США залишаються «непохитно відданими» основній гарантії НАТО згідно зі статтею 5 про колективну оборону, додавши, що «в короткостроковій перспективі це єдиний варіант для Європи», щоб повністю гарантувати стримування.

У довгостроковій перспективі було б краще, щоб європейці мали свої потужні можливості. Але в короткостроковій і навіть середньостроковій перспективі нам потрібні США. Це має вирішальне значення для європейської безпеки.

Міністр підкреслив, що збройні сили Фінляндії «повністю пристосовані до арктичних умов» і готові поділитися своїм досвідом з союзниками, щоб краще захищати цей регіон.

Глава фінського оборонного відомства також привітав план оборони НАТО на Крайній Півночі, вказавши на запуск операції «Арктичний вартовий», але зазначив, що безпека регіону мала б бути пріоритетом ще багато років тому.

Як і 18 інших держав-членів ЄС, Фінляндія звернулася з проханням про фінансування в рамках програми блоку з надання позик на суму 150 млрд євро на оборону. Її запит на 1 млрд євро був схвалений Єврокомісією минулого місяця, і очікується, що міністри дадуть остаточне схвалення цього тижня.

Хякканен повідомив Euronews, що «значна частина» цих коштів буде інвестована в сухопутні війська для придбання продукції, включаючи броньовані машини та дрони.

За словами Хякканена, ЄС робить правильні висновки з війни в Україні і працює над зміцненням своєї оборони та прийняттям на себе більшої відповідальності.

