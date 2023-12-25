РФ створює нові підрозділи для посилення контролю на окупованих територіях
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ створює нові підрозділи для посилення контролю на окупованих територіях

Росгвардія
Джерело:  ISW

Злочинна армія РФ перекинула на окуповані території Донецької області три нещодавно створені полки у складі 116-ї окремої бригади росгвардії для посилення контролю на окупованих територіях. 

Армія РФ намагається посилити контроль на окупованих територіях

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни із посиланням на українського військового аналітика  Костянтина Машовця, 116-та окрема бригада Росгвардії розмістилась у у місті Чистякове, за 70 км на схід від Донецька.

Зокрема, новостворені полки 116-ї бригади розміщуються:

  • 900-й полк спеціального призначення розміщено в селі Мелекіне (22 км на південний захід від Маріуполя);

  • 901-й полк спеціального призначення дислокували у місті Сніжне (80 км на схід від Донецька);

  • 902-й полк спеціального призначення розміщений за сім кілометрів на північ від міста Чистякове.

Машовець зазначає, що постійним призначенням бригади є виконання функцій зі стабілізації ситуації на окупованих територіях України.

Зазначається, що формування нової бригади почалось ще у вересні місяці цього року.

Вже у жовтні аналітикам стало відомо, що бригада отримала перший танк Т-80БВ, який використовувався наймайнцями ПВК “Вагнер” під час спроби заколоту нині вже покійного їхнього ватажка Євгена Пригожина.

Що відомо про цілі спецпідрозділу росгвардії на окупованих територіях

У ISW зазначили, що дуже короткі терміни перекидання підрозділів свідчать про прагнення Кремля посилити контроль на окупованих територіях.

Військовий аналітик припустив, що командування росгвардії ймовірно перекинуло на окуповані українські території до 6 тис військових у рамках розгортання 116-ї спеціальної бригади.

Наразі особовий склад Росгвардії на окупованих територіях Україні налічує до 34,3 тис. військових.

Окрім цього аналітики ISW доходять висновку, що нещодавні спроби кремля дозволити росгвардії вербувати добровольців, а також дозвіл на передачу підрозділам росгвардії важкої військової техніки свідчать про прагнення кремлівського режиму створити окрему військову силу на окупованих територіях.

Росія намагається розширити сили Росгвардії для створення окремої військової окупаційної сили. Ймовірно, Москва намагається залучити та розгорнути військові окупаційні сили для подальшого перешкоджання контрнаступальним зусиллям України, встановлення постійного контролю над окупованими територіями та придушення партизанської активності, не закріплюючи передові війська на невизначеному терміні окупації, - йдеться у звіті ISW.

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