РФ створює нові підрозділи для посилення контролю на окупованих територіях

Злочинна армія РФ перекинула на окуповані території Донецької області три нещодавно створені полки у складі 116-ї окремої бригади росгвардії для посилення контролю на окупованих територіях.

Армія РФ намагається посилити контроль на окупованих територіях

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни із посиланням на українського військового аналітика Костянтина Машовця, 116-та окрема бригада Росгвардії розмістилась у у місті Чистякове, за 70 км на схід від Донецька.

Зокрема, новостворені полки 116-ї бригади розміщуються:

900-й полк спеціального призначення розміщено в селі Мелекіне (22 км на південний захід від Маріуполя);

901-й полк спеціального призначення дислокували у місті Сніжне (80 км на схід від Донецька);

902-й полк спеціального призначення розміщений за сім кілометрів на північ від міста Чистякове.

Машовець зазначає, що постійним призначенням бригади є виконання функцій зі стабілізації ситуації на окупованих територіях України.

Зазначається, що формування нової бригади почалось ще у вересні місяці цього року.

Вже у жовтні аналітикам стало відомо, що бригада отримала перший танк Т-80БВ, який використовувався наймайнцями ПВК “Вагнер” під час спроби заколоту нині вже покійного їхнього ватажка Євгена Пригожина.

Що відомо про цілі спецпідрозділу росгвардії на окупованих територіях

У ISW зазначили, що дуже короткі терміни перекидання підрозділів свідчать про прагнення Кремля посилити контроль на окупованих територіях.

Військовий аналітик припустив, що командування росгвардії ймовірно перекинуло на окуповані українські території до 6 тис військових у рамках розгортання 116-ї спеціальної бригади.

Наразі особовий склад Росгвардії на окупованих територіях Україні налічує до 34,3 тис. військових.

Окрім цього аналітики ISW доходять висновку, що нещодавні спроби кремля дозволити росгвардії вербувати добровольців, а також дозвіл на передачу підрозділам росгвардії важкої військової техніки свідчать про прагнення кремлівського режиму створити окрему військову силу на окупованих територіях.