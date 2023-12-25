РФ создает новые подразделения для усиления контроля на оккупированных территориях

Преступная армия РФ перебросила на оккупированные территории Донецкой области три недавно созданных полка в составе 116-й отдельной бригады росгвардии для усиления контроля на оккупированных территориях.

Армия РФ пытается усилить контроль на оккупированных территориях

По информации аналитиков из Института изучения войны со ссылкой на украинского военного аналитика Константина Машовца, 116-я отдельная бригада Росгвардии разместилась в городе Чистякове, в 70 км к востоку от Донецка.

В частности, вновь полки 116-й бригады размещаются:

900-й полк специального назначения расположен в селе Мелекино (22 км к юго-западу от Мариуполя);

901-й полк специального назначения дислоцировали в городе Снежном (80 км к востоку от Донецка);

902-й полк специального назначения расположен в семи километрах к северу от города Чистяково.

Машовец отмечает, что постоянным назначением бригады есть выполнение функций по стабилизации ситуации на оккупированных территориях Украины.

Отмечается, что формирование новой бригады началось еще в сентябре этого года.

Уже в октябре аналитикам стало известно, что бригада получила первый танк Т-80БВ.

Что известно о целях спецподразделения росгвардии на оккупированных территориях

В ISW отметили, что очень короткие сроки опрокидывания подразделений свидетельствуют о стремлении Кремля усилить контроль на оккупированных территориях.

Военный аналитик предположил, что командование росгвардии, вероятно, перебросило на оккупированные украинские территории до 6 тыс военных в рамках развертывания 116-й специальной бригады.

В настоящее время личный состав Росгвардии на оккупированных территориях Украины насчитывает до 34,3 тыс. военных.

Кроме этого, аналитики ISW приходят к выводу, что недавние попытки кремля позволить росгвардии вербовать добровольцев, а также разрешение на передачу подразделениям росгвардии тяжелой военной техники свидетельствуют о стремлении кремлевского режима создать отдельную военную силу на оккупированных территориях.