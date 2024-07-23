РФ узаконює переслідування незгідних з її політикою та війною проти України — аналітики

У Росії розширюють офіційне визначення екстремізму в рамках поточних зусиль Кремля щодо кримінального переслідування та стримування внутрішньої опозиції.
Головні тези:
- РФ розширює поняття екстремізму для кримінального переслідування опозиції.
- Зміни в антитерористичній стратегії можуть призвести до переслідування будь-кого, хто критикує дії Кремля.
- Кремль активізує полювання на зрадників, звинувачуючи росіян у державній зраді за навіть незначні дії.
- Політика РФ спрямована на створення наративів, що підтримують внутрішній націоналізм та ворожість до інших держав.
Кремль узаконює переслідування незгідних з його політикою
Як зазначається, 22 липня МВС Росії опублікувало проект нової російської антитерористичної стратегії, в якому встановлюються правові визначення понять "русофобія" і "ксенофобія", а також змінюються визначення понять "радикалізм", "протидія екстремізму" та "суб’єкти протидії екстремізму».
Ці визначення значно розширюють можливості Кремля щодо кримінального переслідування будь-кого, хто виступає проти його політики, класифікуючи внутрішню опозицію за низкою туманних і широких визначень.
Кремль також, імовірно, прагне використати ці визначення та подальше судове переслідування, щоб заслужити прихильність російських ультранаціоналістів, вважають в ISW.
Путін активізував полювання на зрадників у Росії
У Росії після початку Кремлем злочинної війни проти України значно зросла кількість звинувачень у державній зраді та випадки судового переслідування за звинуваченнями у шпигунстві.
За інформацією правозахисної групи "Перший департамент" протягом 2023 року зафіксовано понад 100 відомих випадків звинувачень у держзраді в Росії.
За словами представника правозахисної групи, адвоката Євгена Смирнова, ще, ймовірно, близько 100 аналогічних випадків влада приховує від громадськості.
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