РФ узаконює переслідування незгідних з її політикою та війною проти України — аналітики
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РФ узаконює переслідування незгідних з її політикою та війною проти України — аналітики

РФ узаконює переслідування незгідних з її політикою та війною проти України — аналітики
Джерело:  ISW

У Росії розширюють офіційне визначення екстремізму в рамках поточних зусиль Кремля щодо кримінального переслідування та стримування внутрішньої опозиції.

Головні тези:

  • РФ розширює поняття екстремізму для кримінального переслідування опозиції.
  • Зміни в антитерористичній стратегії можуть призвести до переслідування будь-кого, хто критикує дії Кремля.
  • Кремль активізує полювання на зрадників, звинувачуючи росіян у державній зраді за навіть незначні дії.
  • Політика РФ спрямована на створення наративів, що підтримують внутрішній націоналізм та ворожість до інших держав.

Кремль узаконює переслідування незгідних з його політикою

Як зазначається, 22 липня МВС Росії опублікувало проект нової російської антитерористичної стратегії, в якому встановлюються правові визначення понять "русофобія" і "ксенофобія", а також змінюються визначення понять "радикалізм", "протидія екстремізму" та "суб’єкти протидії екстремізму».

Ці визначення значно розширюють можливості Кремля щодо кримінального переслідування будь-кого, хто виступає проти його політики, класифікуючи внутрішню опозицію за низкою туманних і широких визначень.

Кремль також, імовірно, прагне використати ці визначення та подальше судове переслідування, щоб заслужити прихильність російських ультранаціоналістів, вважають в ISW.

Кремль, ймовірно, схилятиметься до наративів та ідеологій, які сприяють внутрішньому націоналізму, щоб створити інформаційні умови для своїх тривалих військових дій в Україні та своєї майбутньої ворожості до інших держав, які Кремль вважає "русофобськими".

Путін активізував полювання на зрадників у Росії

У Росії після початку Кремлем злочинної війни проти України значно зросла кількість звинувачень у державній зраді та випадки судового переслідування за звинуваченнями у шпигунстві. 

За інформацією правозахисної групи "Перший департамент" протягом 2023 року зафіксовано понад 100 відомих випадків звинувачень у держзраді в Росії.

За словами представника правозахисної групи, адвоката Євгена Смирнова, ще, ймовірно, близько 100 аналогічних випадків влада приховує від громадськості.

Росіян звинувачують у державній зраді — або менш серйозних звинуваченнях у "підготовці до зради" — за такі дії, як пожертвування грошей українським благодійним організаціям або групам, що воюють на боці України, підпали військкоматів у Росії та навіть приватні телефонні розмови з друзями в Україні з приводу переїзду туди.

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