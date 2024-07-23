РФ узаконивает преследование несогласных с ее политикой и войной против Украины — аналитики
Категория
Мир
Дата публикации

РФ узаконивает преследование несогласных с ее политикой и войной против Украины — аналитики

РФ узаконивает преследование несогласных с ее политикой и войной против Украины — аналитики
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Источник:  ISW

В России расширяют официальное определение экстремизма в рамках текущих усилий Кремля по уголовному преследованию и сдерживанию внутренней оппозиции.

Главные тезисы

  • РФ узаконивает преследование несогласных с политикой Кремля через расширение определения экстремизма.
  • Кремль стремится уголовно преследовать любых, кто выступает против его политики, классифицируя их как экстремистов.
  • Путин активизировал охоту на предателей в России после начала войны против Украины, увеличивается число обвинений в госизмене.
  • Власти обвиняют россиян в госизмене за действия, связанные с поддержкой Украины, пожертвованиями и даже простыми телефонными разговорами.

Кремль узаконивает преследование несогласных с его политикой

Как отмечается, 22 июля МВД России опубликовало проект новой российской антитеррористической стратегии, в котором устанавливаются правовые определения понятий "русофобия" и "ксенофобия", а также изменяются определения понятий "радикализм", "противодействие экстремизму" и "субъекты противодействия экстремизму".

Эти определения значительно расширяют возможности Кремля по уголовному преследованию любого, кто выступает против его политики, классифицируя внутреннюю оппозицию по ряду туманных и широких определений.

Кремль также, вероятно, стремится использовать эти определения и дальнейшее судебное преследование, чтобы заслужить благосклонность российских ультранационалистов, считают в ISW.

Кремль, вероятно, будет склоняться к нарративам и идеологиям, способствующим внутреннему национализму, чтобы создать информационные условия для своих длительных военных действий в Украине и своей будущей враждебности к другим государствам, которые Кремль считает "русофобскими".

Путин активизировал охоту на предателей в России

В России после начала Кремлем преступной войны против Украины значительно возросло количество обвинений в государственной измене и случаи судебного преследования по обвинениям в шпионаже.

По информации правозащитной группы "Первый департамент", в течение 2023 года зафиксировано более 100 известных случаев обвинений в госизмене в России.

По словам представителя правозащитной группы, адвоката Евгения Смирнова, еще, вероятно, около 100 аналогичных случаев власти скрывают от общественности.

Россиян обвиняют в государственной измене или менее серьезных обвинениях в "подготовке к измене" — за такие действия, как пожертвование денег украинским благотворительным организациям или группам, воюющим на стороне Украины, подпали военкоматов в России и даже частные телефонные разговоры с друзьями в Украине с поводу переезда туда.

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