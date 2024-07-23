РФ узаконивает преследование несогласных с ее политикой и войной против Украины — аналитики

В России расширяют официальное определение экстремизма в рамках текущих усилий Кремля по уголовному преследованию и сдерживанию внутренней оппозиции.

Кремль узаконивает преследование несогласных с его политикой

Как отмечается, 22 июля МВД России опубликовало проект новой российской антитеррористической стратегии, в котором устанавливаются правовые определения понятий "русофобия" и "ксенофобия", а также изменяются определения понятий "радикализм", "противодействие экстремизму" и "субъекты противодействия экстремизму".

Эти определения значительно расширяют возможности Кремля по уголовному преследованию любого, кто выступает против его политики, классифицируя внутреннюю оппозицию по ряду туманных и широких определений.

Кремль также, вероятно, стремится использовать эти определения и дальнейшее судебное преследование, чтобы заслужить благосклонность российских ультранационалистов, считают в ISW.

Кремль, вероятно, будет склоняться к нарративам и идеологиям, способствующим внутреннему национализму, чтобы создать информационные условия для своих длительных военных действий в Украине и своей будущей враждебности к другим государствам, которые Кремль считает "русофобскими". Поделиться

Путин активизировал охоту на предателей в России

В России после начала Кремлем преступной войны против Украины значительно возросло количество обвинений в государственной измене и случаи судебного преследования по обвинениям в шпионаже.

По информации правозащитной группы "Первый департамент", в течение 2023 года зафиксировано более 100 известных случаев обвинений в госизмене в России.

По словам представителя правозащитной группы, адвоката Евгения Смирнова, еще, вероятно, около 100 аналогичных случаев власти скрывают от общественности.