РФ узаконивает преследование несогласных с ее политикой и войной против Украины — аналитики

В России расширяют официальное определение экстремизма в рамках текущих усилий Кремля по уголовному преследованию и сдерживанию внутренней оппозиции.
Главные тезисы
- РФ узаконивает преследование несогласных с политикой Кремля через расширение определения экстремизма.
- Кремль стремится уголовно преследовать любых, кто выступает против его политики, классифицируя их как экстремистов.
- Путин активизировал охоту на предателей в России после начала войны против Украины, увеличивается число обвинений в госизмене.
- Власти обвиняют россиян в госизмене за действия, связанные с поддержкой Украины, пожертвованиями и даже простыми телефонными разговорами.
Кремль узаконивает преследование несогласных с его политикой
Как отмечается, 22 июля МВД России опубликовало проект новой российской антитеррористической стратегии, в котором устанавливаются правовые определения понятий "русофобия" и "ксенофобия", а также изменяются определения понятий "радикализм", "противодействие экстремизму" и "субъекты противодействия экстремизму".
Эти определения значительно расширяют возможности Кремля по уголовному преследованию любого, кто выступает против его политики, классифицируя внутреннюю оппозицию по ряду туманных и широких определений.
Кремль также, вероятно, стремится использовать эти определения и дальнейшее судебное преследование, чтобы заслужить благосклонность российских ультранационалистов, считают в ISW.
Путин активизировал охоту на предателей в России
В России после начала Кремлем преступной войны против Украины значительно возросло количество обвинений в государственной измене и случаи судебного преследования по обвинениям в шпионаже.
По информации правозащитной группы "Первый департамент", в течение 2023 года зафиксировано более 100 известных случаев обвинений в госизмене в России.
По словам представителя правозащитной группы, адвоката Евгения Смирнова, еще, вероятно, около 100 аналогичных случаев власти скрывают от общественности.
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