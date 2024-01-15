РФ вдарила по Нью-Йорку на Донеччині. Під завалами будинку є люди

15 січня російські війська завдали удару по селищу Нью-Йорк на Донеччині. Відомо про трьох поранених, ще 5 перебувають під завалами.

Війська РФ вдарили по Нью-Йорку

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що росіяни скинули на селище дві керовані авіабомби та поцілили ракетою у 3-поверхівку. У будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди.

На місці перебувають представники влади, рятувальники та поліція. Вирішується питання розбору завалів.

Це чергова цинічна атака росіян по цивільному населенню. Її точні наслідки будуть відомі пізніше. Поширити

Ситуація в Донецькій області

Заданими ОВА, станом на ранок 15 січня в Авдіївці була поранено людину.

В Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Георгіївка і Костянтинівка. Чотири рази обстріляне Курахове — пошкоджено багатоповерхівку, ліцей та промзону. У Птичому Новогродівської громади пошкоджено 3 будинки.

У Лиманській громаді війська РФ обстріляли Торське, Зарічне і Закітне — без жертв і руйнувань.

У Часовоярській громаді пошкоджена багатоповерхівка і 3 приватні будинки. Під вогнем 2 вулиці Сіверська.

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини, поранили 1 цивільного. З лінії фронту евакуйовано 71 людину, у тому числі 9 дітей.