РФ вдарила по Нью-Йорку на Донеччині. Під завалами будинку є люди

15 січня російські війська завдали удару по селищу Нью-Йорк на Донеччині. Відомо про трьох поранених, ще 5 перебувають під завалами.
Війська РФ вдарили по Нью-Йорку
Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що росіяни скинули на селище дві керовані авіабомби та поцілили ракетою у 3-поверхівку. У будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди.
На місці перебувають представники влади, рятувальники та поліція. Вирішується питання розбору завалів.
Ситуація в Донецькій області
Заданими ОВА, станом на ранок 15 січня в Авдіївці була поранено людину.
В Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Георгіївка і Костянтинівка. Чотири рази обстріляне Курахове — пошкоджено багатоповерхівку, ліцей та промзону. У Птичому Новогродівської громади пошкоджено 3 будинки.
У Лиманській громаді війська РФ обстріляли Торське, Зарічне і Закітне — без жертв і руйнувань.
У Часовоярській громаді пошкоджена багатоповерхівка і 3 приватні будинки. Під вогнем 2 вулиці Сіверська.
Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини, поранили 1 цивільного. З лінії фронту евакуйовано 71 людину, у тому числі 9 дітей.
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