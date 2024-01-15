РФ ударила по Нью-Йорку в Донецкой области. Под завалами дома есть люди
Категория
Украина
Дата публикации

РФ ударила по Нью-Йорку в Донецкой области. Под завалами дома есть люди

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Нью-Йорк
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15 января российские войска нанесли удар по поселку Нью-Йорк в Донецкой области. Известно о трех раненых, еще 5 находятся под завалами.

Войска РФ ударили по Нью-Йорку

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что россияне сбросили на поселок две управляемые авиабомбы и попали ракетой в 3-этажку. В доме обрушился подъезд, под развалинами находятся люди.

На месте находятся представители власти, спасатели и полиция. Решается вопрос о разборе завалов.

Это очередная циничная атака россиян по гражданскому населению. Ее точные последствия будут известны позже.

Ситуация в Донецкой области

По данным ОВА, по состоянию на утро 15 января в Авдеевке был ранен человек.

В Марьинской общине обстреляны Красногоровка, Георгиевка и Константиновка. Четыре раза обстреляно Курахово — повреждены многоэтажки, лицей и промзона. В Птичьем Новогродовской общины повреждены 3 дома.

В Лиманской общине войска РФ обстреляли Торское, Заречное и Закотное без жертв и разрушений.

В Часовоярской общине повреждена многоэтажка и 3 частных дома. Под огнем 2 улицы Северская.

Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, ранили 1 гражданского. С линии фронта эвакуирован 71 человек, в том числе 9 детей.

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