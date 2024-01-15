РФ ударила по Нью-Йорку в Донецкой области. Под завалами дома есть люди

15 января российские войска нанесли удар по поселку Нью-Йорк в Донецкой области. Известно о трех раненых, еще 5 находятся под завалами.
Войска РФ ударили по Нью-Йорку
Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что россияне сбросили на поселок две управляемые авиабомбы и попали ракетой в 3-этажку. В доме обрушился подъезд, под развалинами находятся люди.
На месте находятся представители власти, спасатели и полиция. Решается вопрос о разборе завалов.
Ситуация в Донецкой области
По данным ОВА, по состоянию на утро 15 января в Авдеевке был ранен человек.
В Марьинской общине обстреляны Красногоровка, Георгиевка и Константиновка. Четыре раза обстреляно Курахово — повреждены многоэтажки, лицей и промзона. В Птичьем Новогродовской общины повреждены 3 дома.
В Лиманской общине войска РФ обстреляли Торское, Заречное и Закотное без жертв и разрушений.
В Часовоярской общине повреждена многоэтажка и 3 частных дома. Под огнем 2 улицы Северская.
Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, ранили 1 гражданского. С линии фронта эвакуирован 71 человек, в том числе 9 детей.
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