РФ відправляє недоукомплектовані підрозділи на війну проти України

Військове командування РФ відправляє на фронт недостатньо оснащені та недоукомплектовані підрозділи з оперативного резерву, щоб підтримати штурми на сході України.

Росія створює недоукомплектовані підрозділи з резерву та одразу відправляє на фронт

Російське військове командування, можливо, залучило до бойових дій недостатньо оснащені підрозділи, які спочатку мали діяти як оперативний резерв, можливо, через обмеження російської оборонно-промислової бази (ОПБ) або зусилля, спрямовані на посилення поточних російських шліфувальних атак в Україні, — йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Поширити

Аналітики згадали заяву українського військового оглядача Костянтиця Машовця, який13 липня розповідав, що РФ планує сформувати 27-му мотострілецьку дивізію (2-га загальновійськова армія, Центральний військовий округ) як оперативний резерв Центрального угруповання військ, яке діє на Авдіївському та Торецькому напрямках. У подальшому, на думку експерта, цих солдат могли б відправити на поле бою у разі розвитку контрнаступу ЗСУ на Авдіївському напрямку або російського наступу на Торецькому напрямку.

Однак замість цього росіяни перекинули 433-й мотострілецький полк 27-ї мотострілецької дивізії, який укомплектований деградованими залишками 21-ї мотострілецької бригади, в район на північний захід від Авдіївки до повного відновлення її боєздатності.

При цьому 506-й і 589-й мотострілецькі полки перекинули на Торецький напрямок ще до того, як підрозділи досягли "запланованих термінів".

Українські екперти прогнозували послаблення армії РФ

Ще у березні Машовець казав, що військове командування РФ збиралось оснастити частини 27-ї мотострілецької дивізії лише до 87% від необхідної кількості озброєння та техніки, і планувало підготувати 433-й, 506-й та 598-й мотострілецькі полки до бою наприкінці весни або на початку літа 2024 року.

Зараз же Інститут вивчення війни вперше помітив, що частини 27-ї мотострілецької дивізії діяли під Авдіївкою у квітні 2024 року та під Торецьком на початку липня 2024 року.

Те, що ці полки розгорнули раніше запланованого може свідчити про те, що росіяни відстали від запланованого графіку укомплектування та озброєння і не змогло оснастити ці підрозділи до цільової позначки у 87%.

В ISW раніше вже вказували на те, що російські зусилля з розгортання збройних сил створюють незначну кількість додаткових сил, які не одразу відправляються на фронт як підкріплення для поступового створення оперативних резервів, але навряд чи ці ДШБ здатні повністю забезпечити свої резерви. Аналітики припускають, що раннє розгортання цих підрозділів має на меті підтримати наступальні операції окупаційної армії.