РФ отправляет недоукомплектованные подразделения на войну против Украины

Военное командование РФ отправляет на фронт недостаточно оснащенные и недоукомплектованные подразделения оперативного резерва, чтобы поддержать штурмы на востоке Украины.

Россия создает недоукомплектованные подразделения из резерва и отправляет на фронт.

Российское военное командование, возможно, привлекло к боевым действиям недостаточно оснащенные подразделения, которые изначально должны были действовать как оперативный резерв, возможно, из-за ограничений российской оборонно-промышленной базы (ОПБ) или усилий, направленных на усиление текущих российских шлифовальных атак в Украине, — говорится в Отчете Института изучения войны. Поделиться

Аналитики вспомнили заявление украинского военного обозревателя Константица Машовца, который 13 июля рассказывал, что РФ планирует сформировать 27-ю мотострелковую дивизию (2-я общевойсковая армия, Центральный военный округ) как оперативный резерв Центральной группировки войск, действующей на Авдеевском и Торецком направлениях. В дальнейшем, по мнению эксперта, этих солдат могли бы отправить на поле боя в случае развития контрнаступления ВСУ на Авдеевском направлении или российского наступления на Торецком направлении.

Однако вместо этого россияне перебросили 433-й мотострелковый полк 27-й мотострелковой дивизии, укомплектованный деградированными остатками 21-й мотострелковой бригады, в район северо-западнее Авдеевки до полного восстановления ее боеспособности.

При этом 506-й и 589-й мотострелковые полки перебросили на Торецкое направление еще до того, как подразделения достигли "запланированных сроков".

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Еще в марте Машовец говорил, что военное командование РФ собиралось оснастить части 27-й мотострелковой дивизии лишь до 87% от необходимого количества вооружения и техники, и планировало подготовить 433-й, 506-й и 598-й мотострелковые полки к бою. в начале лета 2024 года.

Сейчас Институт изучения войны впервые заметил, что части 27-й мотострелковой дивизии действовали под Авдеевкой в апреле 2024 года и под Торецком в начале июля 2024 года.

То, что эти полки развернули ранее запланированного, может свидетельствовать о том, что россияне отстали от запланированного графика укомплектования и вооружения и не смогло оснастить эти подразделения до целевой отметки в 87%.

В ISW ранее уже указывали, что российские усилия по развертыванию вооруженных сил создают незначительное количество дополнительных сил, которые не сразу отправляются на фронт как подкрепление для постепенного создания оперативных резервов, но вряд ли эти ДШБ способны полностью обеспечить свои резервы. Аналитики предполагают, что раннее развертывание этих подразделений имеет целью поддержать наступательные операции оккупационной армии.