РФ отправляет недоукомплектованные подразделения на войну против Украины

Военное командование РФ отправляет на фронт недостаточно оснащенные и недоукомплектованные подразделения оперативного резерва, чтобы поддержать штурмы на востоке Украины.
Главные тезисы
- Российское военное командование отправляет на фронт недоукомплектованные подразделения по оперативному резерву для поддержки штурмов на востоке Украины.
- Анализ показывает, что части 27-й мотострелковой дивизии действовали на фронте ранее запланированного срока, указывая на проблемы с укомплектованием и вооружением.
- Эксперты полагают, что российские усилия по развертыванию вооруженных сил могут не обеспечить полноценный оперативный резерв для оккупационной армии на фронте.
- Раннее развертывание недоукомплектованных подразделений может свидетельствовать о стратегических трудностях РФ в подготовке войны на востоке Украины.
- Отчет Института изучения войны указывает на недостатки готовности российской армии к эффективному ведению боевых действий против Украины.
Россия создает недоукомплектованные подразделения из резерва и отправляет на фронт.
Аналитики вспомнили заявление украинского военного обозревателя Константица Машовца, который 13 июля рассказывал, что РФ планирует сформировать 27-ю мотострелковую дивизию (2-я общевойсковая армия, Центральный военный округ) как оперативный резерв Центральной группировки войск, действующей на Авдеевском и Торецком направлениях. В дальнейшем, по мнению эксперта, этих солдат могли бы отправить на поле боя в случае развития контрнаступления ВСУ на Авдеевском направлении или российского наступления на Торецком направлении.
Однако вместо этого россияне перебросили 433-й мотострелковый полк 27-й мотострелковой дивизии, укомплектованный деградированными остатками 21-й мотострелковой бригады, в район северо-западнее Авдеевки до полного восстановления ее боеспособности.
При этом 506-й и 589-й мотострелковые полки перебросили на Торецкое направление еще до того, как подразделения достигли "запланированных сроков".
Украинские эксперты прогнозировали ослабление армии РФ
Еще в марте Машовец говорил, что военное командование РФ собиралось оснастить части 27-й мотострелковой дивизии лишь до 87% от необходимого количества вооружения и техники, и планировало подготовить 433-й, 506-й и 598-й мотострелковые полки к бою. в начале лета 2024 года.
Сейчас Институт изучения войны впервые заметил, что части 27-й мотострелковой дивизии действовали под Авдеевкой в апреле 2024 года и под Торецком в начале июля 2024 года.
То, что эти полки развернули ранее запланированного, может свидетельствовать о том, что россияне отстали от запланированного графика укомплектования и вооружения и не смогло оснастить эти подразделения до целевой отметки в 87%.
В ISW ранее уже указывали, что российские усилия по развертыванию вооруженных сил создают незначительное количество дополнительных сил, которые не сразу отправляются на фронт как подкрепление для постепенного создания оперативных резервов, но вряд ли эти ДШБ способны полностью обеспечить свои резервы. Аналитики предполагают, что раннее развертывание этих подразделений имеет целью поддержать наступательные операции оккупационной армии.
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