РФ використовує космічний апарат для випробування протисупутникової ядерної зброї — WSJ

Розгортання цієї зброї в космосі дозволить Росії знищити американські урядові та приватні супутники, зокрема угруповання Starlink.

Що відомо про плани РФ щодо випробування протисупутникової ядерної зброї

Російський супутник “Космос-2553”, який обертається навколо Землі незвичайною орбітою, призначений для випробування компонентів потенційної протисупутникової ядерної зброї.

За даними джерел видання, цей супутник таємно діє як платформа для досліджень та розробок неядерних компонентів нової системи озброєнь, яку Росія ще не розгорнула. Він не несе ядерної зброї, але американські чиновники пов'язують його з російською ядерною протисупутниковою програмою, яка в останні місяці викликає занепокоєння адміністрації Байдена, Конгресу та експертів, які не входять в уряд.

Джерела видання стверджують, що розгортання цієї зброї в космосі дозволить Росії знищити американські урядові та приватні супутники, зокрема угруповання Starlink, яке стало дуже важливим для захисників України.

Москва офіційно заявляє, що супутник “Космос-2553” призначений лише для наукових спостережень.

Яка ймовірність ядерного удару з боку РФ

6 травня російський диктатор Володимир Путін неочікувано оголосив навчання із нестратегічною ядерною зброєю. Держдеп США пояснив, чи є наразі небезпечними подібні рішення глави Кремля.

З заявою з цього приводу речник Державного департаменту Метью Міллер.

За його словами, наразі офіційний Вашингтон не бачать ознак можливого застосування російської ядерної зброї проти України.

Журналісти поцікавилися в американського дипломата, як Штати мають намір реагувати на заплановані країною-агресоркою навчання та наскільки це ускладнить і без того напружену ситуацію.

Метью Міллер звернув увагу на те, що ядерна риторика Кремля була безрозсудною та безвідповідальною протягом усією повномасштабної російсько-української війни.

Представник Держдепу також офіційно підтвердив, що Білий дім не збирається коригувати свою ядерну позицію у відповідь на погрози Москви, адже в цьому наразі немає жодного сенсу.