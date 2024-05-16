РФ использует космический аппарат для испытания противоспутникового ядерного оружия — WSJ

Развертывание этого оружия в космосе позволит России уничтожить американские правительственные и частные спутники, в частности, группировку Starlink.
Что известно о планах РФ по испытанию противоспутникового ядерного оружия
Российский спутник "Космос-2553", вращающийся вокруг Земли необычной орбитой, предназначен для испытания компонентов потенциального противоспутникового ядерного оружия.
По данным источников, этот спутник тайно действует как платформа для исследований и разработок неядерных компонентов новой системы вооружений, которую Россия еще не развернула. Он не несет ядерного оружия, но американские чиновники связывают его с российской ядерной противоспутниковой программой, которая в последние месяцы вызывает беспокойство администрации Байдена, Конгресса и не входящих в правительство экспертов.
Источники издания утверждают, что развертывание этого оружия в космосе позволит России уничтожить американские правительственные и частные спутники, в частности группировку Starlink, которая стала очень важной для защитников Украины.
Москва официально заявляет, что спутник "Космос-2553" предназначен только для научных наблюдений.
Какова вероятность ядерного удара со стороны РФ
6 мая российский диктатор Владимир Путин неожиданно объявил обучение с нестратегическим ядерным оружием. Госдеп США объяснил, опасны ли подобные решения главы Кремля.
С заявлением по этому поводу представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.
По его словам, в настоящее время официальный Вашингтон не видит признаков возможного применения российского ядерного оружия против Украины.
Журналисты поинтересовались у американского дипломата, как Штаты намерены реагировать на запланированные страной-агрессоркой учения и насколько это усложнит и без того напряженную ситуацию.
Мэтью Миллер обратил внимание на то, что ядерная риторика Кремля была безрассудной и безответственной на протяжении всей полномасштабной русско-украинской войны.
Представитель Госдепа также официально подтвердил, что Белый дом не собирается корректировать свою ядерную позицию в ответ на угрозы Москвы, ведь в этом нет никакого смысла.
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