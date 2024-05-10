По информации журналистов издания The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки, на территории Беларуси обустраивают площадки для размещения российского ядерного оружия.

Что известно о размещении в Беларуси ядерного оружия от России

Журналисты предполагают, что строительство площадки для размещения ядерного оружия на территории Беларуси началось, вероятно, в марте 2023 года в районе города Осиповичи.

Отмечается, что там еще с советских времен размещалась военная база.

В материале издания отмечается, что площадка, на которой планируют разместить российское ядерное оружие, находится примерно в 180 километрах от границы с Украиной.

Площадка в Беларуси для размещения ядерного оружия РФ

Подчеркивается, что возможное место хранения российского ядерного оружия расположено в том же месте, где Беларусь держит полученные от России ракетные комплексы "Искандер".

Новые конструкции, строительство которых было обнаружено на спутниковых снимках у Осиповичей, имеют особенности, уникальные для ядерных хранилищ внутри России, — говорится в материале издания. Поделиться

Подчеркивается, что новая площадка имеет высокий уровень защиты и окружена тремя слоями изгороди в дополнение к имеющемуся периметру безопасности всей базы.

Рядом, как отмечают авторы материала, располагается крытая грузовая площадка, соединенная со скрытым подземным бункером советских времен.

Для защиты площадки развернута мощная система ПВО, размещенная здесь не позднее середины 2023 года.

Как повлияет на ситуацию в регионе российское ядерное оружие в Беларуси

Член Федерации американских ученых Ганс Кристенсен, проанализировавший объект в Осиповичах, считает, что объекты в Беларуси, "похоже, предназначены для того, чтобы нервничать самые восточные страны-члены НАТО, но не дадут России нового значительного военного преимущества в регионе" .

В последние недели, по словам Кристенсена, на объекте началось строительство новых конструкций.