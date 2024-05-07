Минобороны Беларуси заявило о внезапной проверке носителей ядерного оружия

Министерство обороны Республики Беларусь сообщило в Telegram, что проведет внезапную проверку средств-носителей нестратегического ядерного оружия. До этого аналогичное заявление озвучила Россия.
Что сказал министр обороны Беларуси
Глава министерства обороны РБ Виктор Хренин дал такой комментарий:
Ядерные учения России: что известно
За день до этого, 6 мая, минобороны России также объявило об учении «в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач».
По мнению аналитиков Института изучения войны, вероятная цель этих показательных проверок — устрашение западных стран в ответ на недавние заявления лидеров некоторых из них о возможности отправить свои войска в Украину для помощи в защите территории от российских оккупантов.
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