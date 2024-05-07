Минобороны Беларуси заявило о внезапной проверке носителей ядерного оружия

Министерство обороны Республики Беларусь сообщило в Telegram, что проведет внезапную проверку средств-носителей нестратегического ядерного оружия. До этого аналогичное заявление озвучила Россия.

Что сказал министр обороны Беларуси

Глава министерства обороны РБ Виктор Хренин дал такой комментарий:

Сегодня было получено распоряжение от Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь на проведение внезапной проверки сил и средств носителей нестратегического ядерного оружия. В готовность к выполнению задач по назначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25. Проверка будет проведена в соответствии с регламентом времени, установленным Главнокомандующим. Во время нее будет проверен весь комплекс мероприятий по планированию, подготовке и применению ударов тактическими ядерными боеприпасами. Виктор Хренин Министр обороны Республики Беларусь

Ядерные учения России: что известно

За день до этого, 6 мая, минобороны России также объявило об учении «в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач».

По мнению аналитиков Института изучения войны, вероятная цель этих показательных проверок — устрашение западных стран в ответ на недавние заявления лидеров некоторых из них о возможности отправить свои войска в Украину для помощи в защите территории от российских оккупантов.