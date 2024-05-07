Міноборони Білорусі заявило про раптову перевірку носіїв ядерної зброї

Міністерство оборони Республіки Білорусь повідомило у Telegram, що проведе раптову перевірку засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї. До цього аналогічну заяву озвучила Росія.
Що сказав міністр оборони Білорусі
Очільник міністерства оборони РБ Віктор Хренін дав такий коментар:
Ядерні навчання в Росії: що відомо
За день до цього, 6 травня, міноборони Росії також оголосило про навчання «з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань».
На думку аналітиків Інституту вивчення війни, імовірна мета цих показових перевірок — залякування західних країн у відповідь на нещодавні заяви лідерів деяких із них про можливість відправити свої війська до України для допомоги в захисті території від російських окупантів.
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