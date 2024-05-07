Міноборони Білорусі заявило про раптову перевірку носіїв ядерної зброї

Міністерство оборони Республіки Білорусь повідомило у Telegram, що проведе раптову перевірку засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї. До цього аналогічну заяву озвучила Росія.

Що сказав міністр оборони Білорусі

Очільник міністерства оборони РБ Віктор Хренін дав такий коментар:

Сьогодні було отримано розпорядження від Головнокомандувача Збройних Сил Республіки Білорусь на проведення раптової перевірки сил та засобів носіїв нестратегічної ядерної зброї. У готовність до виконання завдань із призначення наводиться дивізіон оперативно-тактичного комплексу «Іскандер» та ескадрилья літаків Су-25. Перевірку буде проведено відповідно до регламенту часу, встановленого Головнокомандувачем. Під час неї буде перевірено весь комплекс заходів від планування, підготовки та застосування ударів тактичними ядерними боєприпасами. Віктор Хренін Міністр оборони Республіки Білорусь

Ядерні навчання в Росії: що відомо

За день до цього, 6 травня, міноборони Росії також оголосило про навчання «з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань».

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, імовірна мета цих показових перевірок — залякування західних країн у відповідь на нещодавні заяви лідерів деяких із них про можливість відправити свої війська до України для допомоги в захисті території від російських окупантів.