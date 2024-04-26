СБУ резко отреагировала на ложь Беларуси по поводу "логова террористов" в киевских больницах

Заявление представителей белорусских властей по поводу якобы находящихся в украинских больницах мифических террористов является проявлением информационно-психологических спецопераций, играющих на руку России.

СБУ ответила на ложь КГБ Беларуси

Служба безопасности Украины прокомментировала лживые заявления о "логове террористов" в больницах Киева, прозвучавших в Беларуси.

Спецслужба сообщила, что наша страна уже третий год противодействует врагу в полномасштабной войне и все граждане понимают важность соблюдения правил безопасности.

Поэтому и специальные службы, и представители местных властей реагируют на каждую потенциальную угрозу согласно предусмотренным протоколам действий. В настоящее время принимаются все необходимые меры, чтобы нивелировать какие-либо негативные последствия даже теоретической угрозы.

Также спецслужба обратилась к представителям режима в Беларуси, что им следует понять, что настоящими террористами являются люди в Кремле.

Белорусским властям нужно не пугать украинцев псевдозаявлениями, а думать о том, как не оказаться на скамье подсудимых в Гааге рядом с кремлевским диктатором. Поделиться

Эвакуация из двух киевских больниц: что известно

В Киеве днем 26 апреля срочно эвакуируют две больницы, расположенные на улице Богатырской. Одна из которых — детская.

Город срочно начинает эвакуацию двух больниц, одна из которых детская, расположенная на улице Богатырской. Поскольку в Интернет-медиа массово распространяется видео, где фактически анонсирован удар врага по этим медицинским учреждениям. И что якобы в этих больницах находятся военные.

Это абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы.

Власти Киева обратились в СБУ, Министерство здравоохранения за помощью и проинформировали о мерах, предпринимаемых для сохранения жизни и здоровья пациентов и персонала больниц.

Кто угрожал больницам Киева

Как узнало BBC Украина, эти действия властей Киева связаны с опосредованными угрозами удара по киевским больницам руководителя КГБ Беларуси Ивана Тертеля.

Это заявление прозвучало на заседании Всебелорусского народного собрания, на котором его руководителем избрали Александра Лукашенко.

Глава КГБ обещал противодействовать мифическим террористам из Украины. И после этого раздалась угроза больницам Киева.