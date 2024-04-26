Беларусь рассматривает отправку военной помощи своим союзникам

Белоруссия обновила военную доктрину, в которой закрепила возможность оказания помощи союзникам. В частности, отправки военных.

Что входит в обновленную военную доктрину Беларуси

Беларусь считает возможным предоставление военной помощи дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров Республики Беларусь, в частности, направлением военного контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности, — говорится в документе. Поделиться

Военная доктрина Беларуси (фото — скриншот)

В доктрине говорится, что Беларусь рассматривает любые действия с применением военной силы, направленные против участников Союзного государства, как посягательство в целом и "будет принимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств, находящихся в его распоряжении".

Кроме этого, в документе говорится, что Беларусь будет готова оказать любую помощь, включая военную, страну-члену ОДКБ в случае агрессии против нее.

В военной доктрине также упоминается Украина. В частности, Беларусь считает, что "коллективный Запад" спровоцировал "военный конфликт" в Украине и создал на ближайшую перспективу очаг напряженности у границ Беларуси.

Дальнейшая его поддержка, препятствование мирному урегулированию создают предпосылки для эскалации и поэтапного расширения числа участников за счет Польши и других стран НАТО. Эти тенденции повышают вероятность вовлечения Республики Беларусь в международный вооруженный конфликт , — говорится в документе. Поделиться

Лукашенко прибегает к истерическим угрозам на фоне получения Украиной ATACMS от США

В частности, Лукашенко заявил, что США якобы пытаются ослабить Россию и "перегрузить" Европу, чтобы один на один вступить в противостояние с Китаем.

Любое неосторожное слово или движение может начаться открытое вооруженное противостояние, вплоть до применения ядерного оружия, — истерически заявляет белорусский диктатор. Поделиться

Он подчеркнул, что якобы США передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS без предварительных условий их использования.

И если ситуация сложится угрожающе, прежде всего, чего они хотят для внутренней ситуации в России, Россия применит весь арсенал, которым она владеет. Это будет апокалипсис. Для этого все готово, пугает Лукашенко. Поделиться

Он также заявил, что после развала СССР на территории Беларуси находилось самое современное на тот момент стратегическое ядерное оружие, которое сейчас находится в России.