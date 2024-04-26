Беларусь рассматривает отправку военной помощи своим союзникам

Белоруссия обновила военную доктрину, в которой закрепила возможность оказания помощи союзникам. В частности, отправки военных.
Что входит в обновленную военную доктрину Беларуси
В доктрине говорится, что Беларусь рассматривает любые действия с применением военной силы, направленные против участников Союзного государства, как посягательство в целом и "будет принимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств, находящихся в его распоряжении".
Кроме этого, в документе говорится, что Беларусь будет готова оказать любую помощь, включая военную, страну-члену ОДКБ в случае агрессии против нее.
В военной доктрине также упоминается Украина. В частности, Беларусь считает, что "коллективный Запад" спровоцировал "военный конфликт" в Украине и создал на ближайшую перспективу очаг напряженности у границ Беларуси.
Лукашенко прибегает к истерическим угрозам на фоне получения Украиной ATACMS от США
В частности, Лукашенко заявил, что США якобы пытаются ослабить Россию и "перегрузить" Европу, чтобы один на один вступить в противостояние с Китаем.
Он подчеркнул, что якобы США передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS без предварительных условий их использования.
Он также заявил, что после развала СССР на территории Беларуси находилось самое современное на тот момент стратегическое ядерное оружие, которое сейчас находится в России.
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