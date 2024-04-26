Білорусь розглядає відправку військової допомоги своїм союзникам

Що входить до оновленої військової доктрини Білорусі

Білорусь вважає за можливе надання військової допомоги дружнім державам на підставі двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів Республіки Білорусь, зокрема спрямуванням військового контингенту для участі у відповідній діяльності з підтримання міжнародного миру та безпеки, — йдеться в документі. Поширити

Військова доктрина Білорусі (фото — скріншот)

У доктрині йдеться про те, що Білорусь розглядає будь-які дії із застосуванням військової сили, спрямовані проти учасників Союзної держави, як зазіхання загалом і "буде вживати відповідні заходи у відповідь із використанням усіх сил і засобів, що перебувають у її розпорядженні".

Крім цього, у документі йдеться про те, що Білорусь буде готова надати будь-яку допомогу, включно з військовою, країні-члену ОДКБ в разі агресії проти неї.

У військовій доктрині також згадується Україна. Зокрема, Білорусь вважає, що "колективний Захід" спровокував "військовий конфлікт" в Україні і створив на найближчу перспективу осередок напруженості біля кордонів Білорусі.

Подальша його підтримка, перешкоджання мирному врегулюванню створюють передумови для його ескалації та поетапного розширення числа учасників за рахунок Польщі та інших країн НАТО. Ці тенденції підвищують ймовірність залучення Республіки Білорусь у міжнародний збройний конфлікт, — ідеться в документі. Поширити

Лукашенко вдається до істеричних погроз на тлі отримання Україною ATACMS від США

Зокрема, Лукашенко заявив, що США нібито намагаються послабити Росію та “перевантажити” Європу аби сам на сам вступити у протистояння із Китаєм.

Будь-яке необережне слово або рух і може початися відкрите збройне протистояння, аж до застосування ядерної зброї, — істерично заявляє білоруський диктатор. Поширити

Він підкреслив, що нібито США передали Україні далекобійні ракети ATACMS без попередніх умов їхнього використання.

І якщо ситуація складеться загрозливо — перш за все, чого вони хочуть для внутрішньої ситуації в Росії, Росія застосує весь арсенал, яким вона володіє. Це буде апокаліпсис. Для цього все готово, — лякає Лукашенко. Поширити

Він також заявив, що після розвалу СРСР на території Білорусі перебувала найсучасніша на той момент стратегічна ядерна зброя, яка тепер знаходиться в Росії.