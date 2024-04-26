Білорусь розглядає відправку військової допомоги своїм союзникам

Білорусь оновила військову доктрину, в якій закріпила можливість надання допомоги союзникам. Зокрема, відправки військових.
Що входить до оновленої військової доктрини Білорусі
У доктрині йдеться про те, що Білорусь розглядає будь-які дії із застосуванням військової сили, спрямовані проти учасників Союзної держави, як зазіхання загалом і "буде вживати відповідні заходи у відповідь із використанням усіх сил і засобів, що перебувають у її розпорядженні".
Крім цього, у документі йдеться про те, що Білорусь буде готова надати будь-яку допомогу, включно з військовою, країні-члену ОДКБ в разі агресії проти неї.
У військовій доктрині також згадується Україна. Зокрема, Білорусь вважає, що "колективний Захід" спровокував "військовий конфлікт" в Україні і створив на найближчу перспективу осередок напруженості біля кордонів Білорусі.
Лукашенко вдається до істеричних погроз на тлі отримання Україною ATACMS від США
Зокрема, Лукашенко заявив, що США нібито намагаються послабити Росію та “перевантажити” Європу аби сам на сам вступити у протистояння із Китаєм.
Він підкреслив, що нібито США передали Україні далекобійні ракети ATACMS без попередніх умов їхнього використання.
Він також заявив, що після розвалу СРСР на території Білорусі перебувала найсучасніша на той момент стратегічна ядерна зброя, яка тепер знаходиться в Росії.
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