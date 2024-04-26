В Киеве из-за российской провокации срочно эвакуируют два медучреждения

В Сети распространяется видео провокативного содержания по отношению к двум киевским больницам. В этих заведениях проходит эвакуация пациентов и персонала.
В Киеве проходит эвакуация двух больниц из-за российского вброса
В Киеве 26 апреля срочно эвакуируют две больницы, расположенные на улице Богатырской. Одна из которых — детская.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Это абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы.
Чтобы обезопасить больных детей, их родителей и медицинский персонал, власти столицы сейчас делают все возможное, чтобы перевезти пациентов и медиков в другие медучреждения столицы.
Власти Киева обратились в СБУ, Министерство здравоохранения за помощью и проинформировали о мерах, предпринимаемых для сохранения жизни и здоровья пациентов и персонала больниц.
Провокации от России: что известно
Российские оккупанты постоянно придумывают все новые и новые фейки, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. В частности, среди последних была распространена ложная информация о якобы наступлении на Сумскую область.
Глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко на фоне фейков подчеркнул, что никаких ударных группировок врага на границе с Сумской областью обнаружено не было.
Прошу быть спокойными и не распространять фейки... Доверяйте только официальным источникам и анализируйте информацию.
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