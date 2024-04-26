В Киеве из-за российской провокации срочно эвакуируют два медучреждения

В Сети распространяется видео провокативного содержания по отношению к двум киевским больницам. В этих заведениях проходит эвакуация пациентов и персонала.

В Киеве проходит эвакуация двух больниц из-за российского вброса

В Киеве 26 апреля срочно эвакуируют две больницы, расположенные на улице Богатырской. Одна из которых — детская.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Город в срочном порядке начинает эвакуацию двух больниц, одна из которых детская, расположенных на улице Богатырской Поскольку в интернет-медиа массово распространяется видео, где фактически анонсирован удар врага по этим медицинским учреждениям. И что якобы в этих больницах находятся военные. Поделиться

Это абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы.

Чтобы обезопасить больных детей, их родителей и медицинский персонал, власти столицы сейчас делают все возможное, чтобы перевезти пациентов и медиков в другие медучреждения столицы.

Власти Киева обратились в СБУ, Министерство здравоохранения за помощью и проинформировали о мерах, предпринимаемых для сохранения жизни и здоровья пациентов и персонала больниц.

Провокации от России: что известно

Российские оккупанты постоянно придумывают все новые и новые фейки, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. В частности, среди последних была распространена ложная информация о якобы наступлении на Сумскую область.

Глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко на фоне фейков подчеркнул, что никаких ударных группировок врага на границе с Сумской областью обнаружено не было.