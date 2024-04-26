У Києві через російську провокацію терміново евакуюють два медзаклади

У Мережі поширюється відео провокативного змісту стосовно двох київських лікарень. У цих закладах наразі проходить евакуація пацієнтів та персоналу.

У Києві проходить евакуація двох лікарень через російський вкид

У Києві 26 квітня терміново евакуюють дві лікарні, розташовані на вулиці Богатирській. Одна з яких — дитяча.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Місто терміново розпочинає евакуацію двох лікарень, одна з яких дитяча, розташованих на вулиці Богатирській. Оскільки в інтернет-медіа масово поширюється відео, де фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах. І що, нібито, в цих лікарнях перебувають військові. Поширити

Це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці.

Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, влада столиці зараз робить усе можливе, аби перевезти пацієнтів та медиків в інші медзаклади столиці.

Влада Києва звернулася до СБУ, Міністерства охорони здоров'я за допомогою та поінформувала про заходи, які вживає для збереження життя й здоров'я пацієнтів і персоналу лікарень.

Провокації від Росії: що відомо

Російські окупанти постійно вигадують все нові та нові фейки, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Зокрема серед останніх було поширено неправдиву інформацію про нібито наступ на Сумську область.

Голова Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко на тлі фейків наголосив, що жодних ударних угруповань ворога на кордоні із Сумською областю виявлено не було.