СБУ різко відреагувала на брехню Білорусі щодо "лігва терористів" у київських лікарнях

Заява представників білоруської влади з приводу міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, є проявом інформаційно-психологічних спецоперацій, що грають на руку Росії.

СБУ відповіла на брехню КДБ Білорусі

Служба безпеки України прокоментувала брехливі заяви про “лігво терористів” у лікарнях Києва, які пролунали у Білорусі.

Спецслужба повідомила, що наша країна вже третій рік протидіє ворогові у повномасштабній війні, і всі громадяни розуміють важливість дотримання правил безпеки.

Тому і спеціальні служби, і представники місцевої влади реагують на кожну потенційну загрозу згідно з передбаченими протоколами дій. На даний час вживаються всі необхідні заходи, щоб нівелювати якісь негативні наслідки навіть теоретичної загрози.

Також спецслужба звернулася до представників режиму у Білорусі, що їм варто зрозуміти, що справжніми терористами є люди у Кремлі.

Білоруській владі потрібно не лякати українців псевдозаявами, а думати про те, як не опинитися на лаві підсудних у Гаазі поряд із кремлівським диктатором. Поширити

Евакуація з двох київських лікарень: що відомо

У Києві вдень 26 квітня терміново евакуюють дві лікарні, розташовані на вулиці Богатирській. Одна з яких — дитяча.

Місто терміново розпочинає евакуацію двох лікарень, одна з яких дитяча, розташованих на вулиці Богатирській. Оскільки в інтернет-медіа масово поширюється відео, де фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах. І що, нібито, в цих лікарнях перебувають військові.

Це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці.

Влада Києва звернулася до СБУ, Міністерства охорони здоров'я за допомогою та поінформувала про заходи, які вживає для збереження життя й здоров'я пацієнтів і персоналу лікарень.

Хто погрожував лікарням Києва

Як дізналось ВВС Україна, ці дії влади Києва пов'язані з опосередкованими погрозами удару по київських лікарнях керівника КДБ Білорусі Івана Тертеля.

Ця заява пролунала на засіданні Всебілоруських народних зборів, на яких її керівником обрали Олександра Лукашенка.

Голова КДБ обіцяв протидіяти міфічним терористам з України. І після цього пролунала погроза щодо лікарень Києва.